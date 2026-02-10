CANAL RCN
Internacional Video

En video quedó registrado cuando un colombiano atacó a policías en España, dejando cinco heridos

El presunto responsable del ataque fue detenido por las autoridades y podría enfrentar varios cargos.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
03:37 p. m.
En redes sociales, se viralizó un video en donde se evidencia que varios agentes de la Policía de España, fueron agredidos por una persona, quien les lanzó un ladrillo de grandes dimensiones, lo cual habría provocado que cinco de ellos terminaran con lesiones.

El hecho se presentó en el municipio de Leganés a las afueras de un establecimiento nocturno. Según confirmó Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de la Policía, uno de los uniformados terminó con una fractura y otro con una abertura en su cabeza.

Un colombiano fue capturado tras la agresión

Según reportó la Policía, el hombre que lanzó el objeto fue identificado como un ciudadano colombiano de 26 años de edad, quien podría ser procesado por el delito de atentado contra servidores de la autoridad.

Otros tres colombianos que se encontraban presentes en el lugar de los hechos y que habrían intentado interferir con el procedimiento policial también fueron detenidos de manera preventiva para determinar si también participaron en las agresiones, pero se reportó que ya fueron dejados en libertad.

Rechazo de la Policía de España ante las agresiones

El sindicato policial Jupol, expresó su preocupación por los reiterados casos de agresiones en contra de los funcionarios públicos en España, pues lo sucedido con este colombiano no es un hecho aislado.

"Es un ejemplo más de la pérdida del principio de autoridad y la sensación de absoluta impunidad que existe en España. Hay que tomar medidas de forma urgente".

