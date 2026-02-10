CANAL RCN
Internacional Video

Juan Pablo Guanipa reapareció en su casa con grillete en el tobillo y en prisión domiciliaria

El líder opositor permanecerá bajo detención domiciliaria tras más de 30 horas sin información sobre su paradero, confirmó su hijo, Tomás Guanipa.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
02:54 p. m.
En las últimas horas, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa llegó a su residencia en Maracaibo para cumplir con la medida de prisión domiciliaria impuesta por las autoridades del régimen.

Su hijo, Tomás Guanipa, confirmó que el político se encuentra en buen estado de salud y permanecerá bajo este régimen de detención en su domicilio.

Durante más de 30 horas, no hubo información oficial sobre el paradero del líder opositor, lo que encendió las alarmas en sectores políticos y organizaciones de derechos humanos tanto dentro como fuera de Venezuela.

¿Por qué el régimen en Venezuela se volvió a llevar a Juan Pablo Guanipa?

Los hechos se registraron el pasado domingo 8 de febrero, cuando Guanipa fue inicialmente excarcelado. Sin embargo, a las pocas horas de ese primer evento, el dirigente político fue detenido nuevamente, iniciando así el periodo sin información sobre su situación que se extendió por más de un día completo.

La familia del político opositor pudo confirmar su estado y ubicación solo después de transcurrido ese lapso sin comunicación.

Según su hijo, Guanipa se encuentra en condiciones adecuadas de salud, aunque ahora deberá permanecer en su residencia cumpliendo la medida restrictiva impuesta.

La detención domiciliaria representa una medida cautelar que restringe la libertad de movimiento del individuo, obligándolo a permanecer en su domicilio bajo vigilancia de las autoridades.

En el contexto venezolano, esta medida ha sido aplicada en diversas ocasiones a figuras de la oposición política.

Juan Pablo Guanipa reapareció en Maracaibo a donde fue trasladado por el régimen

Su residencia en Maracaibo, estado Zulia, en el occidente venezolano, será ahora el lugar donde Guanipa deberá permanecer mientras se determina su situación legal definitiva.

Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre los cargos específicos o el tiempo que durará esta medida cautelar.

