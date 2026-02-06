Frisby en España anuncia dura medida contra Frisby Colombia: se viene dura pelea

Tras meses de litigio, Frisby España ha decidido cambiar su postura legal. Según un comunicado oficial emitido desde Madrid, la empresa liderada por el empresario Charles Dupont busca que la justicia española condene a Frisby Colombia al pago de la totalidad de los beneficios operativos y patrimoniales excepcionales generados entre mayo y diciembre de 2025.

El argumento central de la firma española es que la compañía colombiana aprovechó el "ruido mediático" y la ola de apoyo nacionalista en Colombia para incrementar sus réditos económicos, a pesar de que el conflicto se originó por una supuesta falta de uso de la marca en territorio europeo por parte de los colombianos.

"Hemos pasado de una disposición defensiva a una posición activa para reclamar lo que consideramos una explotación económica indebida de un proceso judicial en curso", señalaron fuentes de Frisby España.

Antecedentes y medidas cautelares

La disputa tiene su raíz en mayo de 2025, cuando Frisby España solicitó la nulidad del registro de la marca colombiana en la Unión Europea por "falta de uso efectivo" durante más de cinco años. Aunque inicialmente la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) pareció favorecer a los españoles, el Juzgado de lo Mercantil de Alicante dictó en noviembre pasado una medida cautelar fulminante.

Dicha orden obligó a Frisby España a:

Suspender la apertura de sus primeros 12 locales (prevista para diciembre de 2025).

Retirar toda publicidad, logotipos y presencia en redes sociales.

Cesar el uso del nombre comercial hasta que se resuelva el fondo del asunto.

A raíz de este freno judicial, la empresa española presentó hoy también un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, manifestando su confianza en que se levante la suspensión para poder iniciar operaciones en marzo de 2026.

¿Qué sigue en el proceso?

El caso Frisby se ha convertido en un referente de la propiedad intelectual global. Mientras la justicia española decide si acepta las pretensiones económicas de la firma europea, el proceso principal sobre la titularidad definitiva de la marca sigue su curso.

Por ahora, los locales de "Frisby España" permanecen cerrados y con los rótulos cubiertos, a la espera de un fallo que determine si el pollo más famoso de Colombia puede aterrizar oficialmente en el Viejo Continente o si, por el contrario, el nombre "Frisby" en Europa pertenecerá legalmente a quienes lo registraron primero bajo las leyes de la UE.