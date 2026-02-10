Gobierno pide bajar precios de energía ante altos niveles de embalses

El Ministerio de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, ordenó a las generadoras eléctricas a aplicar las nuevas reglas de precios por tecnología, con el fin de garantizar tarifas más justas para los usuarios en un contexto de abundancia hídrica.

El ministro recordó que las resoluciones de la CREG actualizan el esquema del Cargo por Confiabilidad y buscan que “el precio de la energía refleje los costos reales de generación, especialmente en tecnologías con bajos costos operativos”.

Generadoras estatales llamadas a dar ejemplo

El jefe de la cartera señaló que espera un compromiso decidido de las empresas con participación estatal, como GECELCA, GENSA y URRÁ, para que se acojan a la medida y promuevan la justicia tarifaria.

El Ejecutivo también pidió mayor contratación regulada para reducir la exposición de las distribuidoras en bolsa y evitar la volatilidad de precios.

“Con embalses en niveles altos, el valor del agua se acerca al cero de la bolsa. Esperamos un comportamiento responsable del mercado”, enfatizó Palma.

Hidrología favorable y gestión responsable

El ministro subrayó que las fuertes lluvias y los altos niveles de embalses deben traducirse en ofertas coherentes con la realidad hidrológica del país. Además, insistió en una operación ordenada de los embalses que considere la variabilidad climática y los efectos del cambio climático.

“Garantizar precios justos hoy también implica una gestión responsable que cuide el recurso hídrico y la seguridad energética del país a futuro”, concluyó.