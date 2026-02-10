CANAL RCN
Colombia

Gobierno pide bajar precios de energía ante altos niveles de embalses

El ministro subrayó que las fuertes lluvias y los altos niveles de embalses deben traducirse en ofertas coherentes con la realidad hidrológica del país.

Hidroeléctrica de Urrá.
Foto: Hidroeléctrica de Urrá.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
03:29 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, ordenó a las generadoras eléctricas a aplicar las nuevas reglas de precios por tecnología, con el fin de garantizar tarifas más justas para los usuarios en un contexto de abundancia hídrica.

Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja
RELACIONADO

Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja

El ministro recordó que las resoluciones de la CREG actualizan el esquema del Cargo por Confiabilidad y buscan que “el precio de la energía refleje los costos reales de generación, especialmente en tecnologías con bajos costos operativos”.

Generadoras estatales llamadas a dar ejemplo

El jefe de la cartera señaló que espera un compromiso decidido de las empresas con participación estatal, como GECELCA, GENSA y URRÁ, para que se acojan a la medida y promuevan la justicia tarifaria.

¿Por qué Petro no los atendió? Alcaldes de Córdoba esperaron sentados en el piso hasta la madrugada en pleno Consejo de Ministros
RELACIONADO

¿Por qué Petro no los atendió? Alcaldes de Córdoba esperaron sentados en el piso hasta la madrugada en pleno Consejo de Ministros

El Ejecutivo también pidió mayor contratación regulada para reducir la exposición de las distribuidoras en bolsa y evitar la volatilidad de precios.

“Con embalses en niveles altos, el valor del agua se acerca al cero de la bolsa. Esperamos un comportamiento responsable del mercado”, enfatizó Palma.

Hidrología favorable y gestión responsable

El ministro subrayó que las fuertes lluvias y los altos niveles de embalses deben traducirse en ofertas coherentes con la realidad hidrológica del país. Además, insistió en una operación ordenada de los embalses que considere la variabilidad climática y los efectos del cambio climático.

Cerca de 24.000 niños no han podido regresar a clases por las lluvias en Córdoba
RELACIONADO

Cerca de 24.000 niños no han podido regresar a clases por las lluvias en Córdoba

“Garantizar precios justos hoy también implica una gestión responsable que cuide el recurso hídrico y la seguridad energética del país a futuro”, concluyó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Secuestro en Colombia

Reportan el secuestro de la senadora Aida Quilcué y su esquema de seguridad en el Cauca

Lluvias En Colombia

Nivel del agua empieza a descender en Montería: zonas rurales de Córdoba siguen bajo alerta roja

Asesinatos en Colombia

Mujer embarazada y su hijo de 22 años fueron asesinados en Ricaurte, Nariño: esto se sabe

Otras Noticias

Enfermedades

Alerta: más de 600 brotes por comida contaminada de bacterias en Colombia

Cuatro de diez contagios se están produciendo dentro de los hogares, según datos del Instituto Nacional de Salud.

ANIF

Anif reveló que aumento del salario mínimo genera impacto fiscal de más de $7.6 billones

El incremento afecta el presupuesto público en pago a trabajadores, pensiones y renta vitalicia, según análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.

Yeison Jiménez

Habló el parapsicólogo que asegura haber contactado a Yeison Jiménez

Estados Unidos

Trump viajará a base militar en Carolina del Norte para reunirse con fuerzas especiales tras operación contra Maduro

Radamel Falcao García

Rodallega, Dayro y más: las figuras del fútbol colombiano que se rinden ante Falcao García