María Corina Machado: "Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas"

En una reciente aparición virtual, Marica Corina Machado dio un discurso que combinó advertencia, esperanza y un llamado a la acción sobre la situación que atraviesa Venezuela.

Aunque reconoció que el país enfrenta días particularmente complejos, insistió en que se acerca una transición pacífica y que el gobierno electo de Edmundo González Urrutia está preparado para asumir el control institucional.

Machado participó en el foro del Grupo IDEA, un espacio que reúne a expresidentes iberoamericanos y que en esta ocasión se desarrolló en el Miami-Dade College (MDC).

Su mensaje estuvo cargado de simbolismo político y se centró en un pedido directo a la comunidad internacional:

Acompáñennos en este momento histórico, en sus horas decisivas.

¿Por qué María Corina Machado pidió compañía en “sus horas decisivas”?

La dirigente sostuvo que lo que ocurre en Venezuela trasciende las fronteras nacionales y constituye un punto de inflexión para toda América Latina.

Machado indicó que la crisis venezolana debe ser vista como un fenómeno regional que exige atención global, no solo por su impacto político, sino por los flujos migratorios, el deterioro institucional y la inestabilidad económica que han marcado al país en la última década.

No es solo un asunto venezolano. América Latina entera siente las consecuencias.

María Corina Machado advirtió que “se vienen días difíciles”

A pesar de la gravedad del panorama, su intervención también buscó transmitir un mensaje de fortaleza.

Los días que vienen son muy difíciles. Pero ya no nos asusta lo que otros creen imposible.

Para la líder opositora la convicción y la determinación que, asegura, han mostrado los venezolanos, son prueba de que el país está listo para emprender un proceso de reconstrucción profunda.

Aseguró que ese proceso no se limitaría a una alternancia de poder o a la recuperación de competencias institucionales.

Ha llegado el momento de levantarse con más fuerza.

Machado indicó que la diáspora no solo regresará, sino que jugará un papel clave en el renacimiento económico y productivo del país. “Nuestros hijos van a regresar a casa, trayendo consigo conocimiento, inversiones y contactos. Haremos de Venezuela el milagro latinoamericano”.

Aunque no detalló escenarios específicos, dejó claro que espera tensiones y desafíos. Insistió en que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de acompañar el proceso, garantizar que la transición sea pacífica y contribuir a que el nuevo liderazgo se consolide de manera legítima y estable.