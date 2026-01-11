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Enfrentamientos por agua dejan 25 muertos en país de África: solo 10% de los hogares tenían acceso a la red potable en 2024

En otro enfrentamiento registrado en abril, 44 locales perdieron la vida y otros diez resultaron heridos.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

AFP

noviembre 01 de 2026
10:54 a. m.
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La brutal confrontación por el control del agua en una zona fronteriza cobró la vida de 25 personas y dejó a otras 22 heridas en el centro de Chad.

Los hechos, confirmados este domingo 1 de noviembre por el Ministerio de Administración Territorial, tuvieron lugar en el límite geográfico de las provincias de Hadjer-Lamis y Bahr el Ghazal.

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Pastor inició la agresión:

El detonante de la reciente oleada de violencia se registró el viernes, 30 de octubre. Según testimonios recogidos por la agencia de noticias francesa AFP, el conflicto se originó cuando un pastor de la etnia kreda condujo su ganado a beber a un estanque.

La situación derivó en un altercado verbal con un miembro de la comunidad kuka que escaló violentamente cuando el pastor kreda le disparó en el pie, desencadenando un intercambio de disparos entre ambas facciones.

La intensidad de la confrontación obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para recuperar el orden. Según detalló otra autoridad local, los 22 pobladores que resultaron heridos fueron trasladados de urgencia a un centro hospitalario de la cabecera departamental: Ngoura.

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En abril otro enfrentamiento dejó 44 víctimas fatales:

El enfrentamiento refleja una crisis estructural profunda. De acuerdo con informes de Naciones Unidas, Chad es una de las naciones de África con mayor grado de vulnerabilidad frente al cambio climático.

Estadísticas de la organización revelan el panorama al que se enfrenta la población local: al cierre de 2024, menos del 10% de los hogares chadianos contaba con un acceso constante y seguro a red de agua potable.

La escasez extrema del vital líquido ha convertido a los pozos, pastizales y recios de ganado en escenarios recurrentes de enfrentamientos tribales. Uno de los peores habría ocurrido en abril pasado, cuando una disputa por el derecho a un pozo terminó con 44 muertos y diez heridos.

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