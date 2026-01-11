Atentado en Algeciras, Huila, deja un policía muerto y al menos siete personas heridas

La noche de Halloween se vio empañada en el departamento del Huila, tras el ataque registrado con una moto cargada de explosivos en la zona rosa del municipio de Algeciras.

De acuerdo con el alcalde, Alexander Martínez, el estallido se registró en medio de la noche, cuando la Policía se encontraba patrullando el casco urbano.

Como resultado, el patrullero Julián Esmith Castaño perdió la vida y sus compañeros Jaime Andrés García y Yerson Alejandro Rojas resultaron heridos, junto a otras cinco personas (civiles).

Martínez indicó que “cinco de los heridos fueron remitidos a la ciudad de Neiva debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que dos permanecen en el centro asistencial del municipio bajo estricta observación médica”.

Autoridades reforzaron la seguridad en la zona:

Tras el ataque, las autoridades reforzaron la seguridad en la zona para evitar nuevas afectaciones a la población civil y los uniformados que protegen con su vida a los habitantes de Algeciras.

En videos compartidos en las redes sociales se ve a uniformados y habitantes del municipio ayudando a trasladar a quienes resultaron heridos y, posteriormente, revisando el vehículo que explotó en un lugar altamente concurrido por las celebraciones de la noche de brujas.

RELACIONADO Hablan sobrevivientes de atentado bomba cerca de las oficinas del ICA y la Dian en Cúcuta

El Procurador General, Gregorio Eljach, rechazó “con total contundencia el atentado terrorista perpetrado con explosivos en la zona rosa de Algeciras, Huila”.

Desde el Ministerio Público expresaron, además, toda su “solidaridad con la Policía Nacional, con la familia del uniformado fallecido y con las familias de los heridos que deja este ataque” y exigieron “a las autoridades actuar con la máxima celeridad para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila”.

RELACIONADO Cárcel para dos presuntos implicados en el atentado contra el Batallón Pichincha en Cali

Presidente de la Espriella ordenó perseguir a los responsables hasta llevarlos ante la justicia:

La Policía Nacional declaró el luto institucional por el patrullero Cataño, que estuvo durante 20 años en la institución y el director, mayor general Jesús Alejandro Barrera, advirtió que no “habrá rincón donde los responsables se escondan, los encontraremos y pagarán ante la justicia”.

La noticia llegó a primera hora del domingo al presidente, Abelardo de la Espriella. El mandatario señaló que “asesinar a un Policía es atentar contra toda Colombia” y ordenó perseguir a los responsables hasta llevarlo ante la justicia. “No vamos a retroceder ante el terrorismo ni a permitir que estos criminales se salgan con la suya”, recalcó De la Espriella.