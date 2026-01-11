Shakira anunció una importante decisión de último momento: ¿cuál fue?

Shakira, la importante artista barranquillera, tenía programado un concierto en Egipto para el próximo 28 de noviembre de 2026.

Sin embargo, a raíz de los conflictos políticos que se han venido presentando en Medio Oriente, tomó la decisión de aplazarlo para proteger su seguridad y la de cada uno de sus fanáticos.

La presentación de Shakira en las Pirámides de Giza hace parte de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', que inició el 11 de febrero de 2025, en Brasil.

¿Cuándo será el concierto de Shakira en Egipto?

A través de las redes sociales, Shakira les aclaró a sus seguidores de Egipto que no se presentará el 28 de noviembre de 2026, pero que se encontrará con ellos en abril del 2027.

Asimismo, expresó que lamenta haber tenido que correr la fecha, pero que su concierto será inolvidable y que valdrá la pena la nueva espera.

"Estaba tan emocionada de verlos a todos el 28 de noviembre. Actuar en Egipto, en las pirámides, es uno de mis sueños profesionales y, realmente, me rompe el corazón que tengamos que esperar un poco más para estar juntos", detalló Shakira.

"Debido a las circunstancias actuales en la región, y con la seguridad y el bienestar de todos como máxima prioridad, se ha tomado la difícil decisión de posponer nuestro espectáculo, pero quiero que sepan algo: nuestra nueva fecha es el 2 de abril de 2027 y les prometo que valdrá la pena. Gracias por su paciencia, comprensión y todo el amor que me han mostrado. No puedo esperar para, finalmente, cantar, bailar y compartir una noche inolvidable con ustedes bajo el cielo egipcio", añadió.

¿Habrá más conciertos de Shakira durante este 2026?

Luego del aplazamiento del concierto en Egipto, Shakira culminó su temporada de conciertos del presente año.

El más reciente show se llevó a cabo en Biskek, Kirguistán, en la noche del 18 de octubre de 2026.