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Estrella del cine se disparó accidentalmente: esto se reportó

Tras el hecho, tuvo que ser trasladado en una ambulancia a un centro hospitalario. ¿Qué más se ha conocido?

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

noviembre 01 de 2026
10:41 a. m.
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En las últimas horas, de acuerdo con un reporte del medio TMZ, un importante director de cine de Estados Unidos se disparó accidentalmente en una de sus piernas.

Se trata de Michael Mann, que nació el 5 de febrero de 1943 en Chicago y actualmente tiene 83 años.

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El hecho habría ocurrido el sábado 31 de octubre de 2026, sobre las 4:00 de la tarde, en un exclusivo club de tiro situado en Los Ángeles.

¿Qué se sabe del disparo accidental que sufrió Michael Mann, el importante director de cine de Estados Unidos?

Según la información registrada por el medio TMZ, Michael Mann terminó un entrenamiento de polígono e intentó guardar su arma en la respectiva funda.

Sin embargo, justo en ese momento, ese artefacto se disparó de manera accidental y una de las balas impactó una de sus piernas.

En consecuencia, una ambulancia llegó de inmediato al lugar de los hechos y los trasladó a un centro hospitalario para tratar la herida y monitorear su estado de salud.

No obstante, hasta el momento, ni el equipo de trabajo ni los familiares de Michael Mann han proporcionado información adicional.

Las destacadas películas que ha dirigido Michael Mann

Michael Mann estudió cine en Londres y, en el inicio de su carrera profesional, trabajó como guionista de televisión.

Además, a medida que fue ganando experiencia, llegó a dirigir producciones como 'El último de los mohicanos', 'Fuego contra fuego', 'El informante', 'Colateral' y 'Miami Vice'.

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Asimismo, ha estado nominado cuatro veces en los Premios Óscar en las categorías de 'Mejor película', 'Mejor director' y 'Mejor guion adaptado', y ha conquistado distinciones como:

  • Premio Globo de Oro a 'Mejor película de drama', como productor de 'El aviador' (2005).
  • Premio BAFTA a 'Mejor película', también con 'El aviador'.
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