VIDEO | Tragedia en Kenia tras colapso de un edificio: reportan posibles víctimas atrapadas entre los escombros

Un edificio de varios pisos y que todavía se encontraba en construcción se desplomó este viernes en Nairobi, capital de Kenia.

Edificio colapsó en Kenia

El derrumbe ocurrió en el sector comercial de Eastleigh y generó una emergencia que movilizó a organismos de socorro.

Algunos medios locales reportaron posibles víctimas y personas atrapadas bajo los restos de la estructura.

La Cruz Roja de Kenia informó, a través de una publicación en la red social X, que el colapso se produjo alrededor de las 13:40 hora local. La entidad confirmó el envío de un equipo al lugar para atender la situación.

Varios videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el inmueble se vino abajo, levantando enormes nubes de polvo en una zona concurrida de la ciudad. De acuerdo con los primeros reportes, la construcción podría haber alcanzado los 18 pisos, aunque esta información no había sido confirmada oficialmente.

Testigos relatan lo ocurrido en Nairobi

Abdi Aziz, un residente de 25 años explicó que en el sótano del edificio funcionaban algunos negocios y que varios trabajadores se encontraban adelantando labores de construcción cuando ocurrió la emergencia.

Sin embargo, el testigo consideró que la cantidad de víctimas podría ser limitada porque el derrumbe coincidió con el horario de la oración del viernes, cuando muchas personas de la comunidad musulmana se encontraban en las mezquitas. También señaló que, según su conocimiento, nadie habitaba el inmueble.

Aziz también expresó su preocupación por la rapidez con la que se levantan las construcciones en el sector. Según su testimonio, en esa zona existe una tendencia a acelerar los trabajos de edificación.

Entretanto, medios locales informaron sobre posibles saqueos y personas que podrían permanecer bajo los escombros. Reporteros de AFP también observaron que la Policía recurrió al uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se había reunido en el lugar.