CANAL RCN
Internacional

Venezuela pondrá en marcha entrenamiento de milicianos tras despliegue de EE. UU.

El anuncio lo dio Diosdado Cabello y es a modo de respuesta de la operación militar que desarrolla Estados Unidos por el Caribe.

Tropas venezolanas.
Tropas venezolanas. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 04 de 2025
12:57 p. m.
Diosdado Cabello señaló que habrá jornada de entrenamiento para los milicianos. Esto, como respuesta al despliegue militar de Estados Unidos.

¿Qué tanto poder militar tiene Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos?
¿Qué tanto poder militar tiene Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos?

Cabello señaló que entre el jueves 4 y viernes 5 de septiembre se llevará a cabo el entrenamiento para los milicianos. Días atrás, Maduro sostuvo que más de ocho millones de venezolanos estaban listos para hacerle frente a las fuerzas norteamericanas.

Despliegue militar de Estados Unidos: ya hubo una embarcación destruida

También se anunció la creación de una unidad comunal miliciana de combate que tendrá a más de 15 mil bases populares de defensa integral.

Desde hace un par de semanas, el Gobierno de Donald Trump puso en marcha un despliegue militar con el fin de combatir las estructuras criminales surgidas en Venezuela.

La operación ha contado con la presencia de poderosos buques que han cruzado por las aguas del Caribe. El 2 de septiembre, Trump informó que las fuerzas militares eliminaron una embarcación venezolana que habría estado transportando droga.

Durante el ataque, 11 personas fallecieron. El video que compartió el presidente mostró que la embarcación explotó y se quemó. “El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos”, sostuvo.

El Tren de Aragua fue designado organización terrorista

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó esta información a través de redes sociales: “Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal contra una embarcación”. Al parecer, la estructura detrás del transporte de los narcóticos era el Tren de Aragua.

Estados Unidos refuerza su despliegue militar: dos potentes buques se suman a la ofensiva
Estados Unidos refuerza su despliegue militar: dos potentes buques se suman a la ofensiva

Meses atrás, Estados Unidos designó al Tren de Aragua como organización terrorista, grupo en el que también están Mara Salvatrucha, carteles mexicanos (Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Noreste), entre otras estructuras.

La banda venezolana ha extendido su accionar delictivo hacia otros países, tales como Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, por mencionar algunos. Es responsable de varios delitos, tales como secuestros, extorsiones, homicidios y atentados.

