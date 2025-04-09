¿Qué tanto poder militar tiene Venezuela ante las amenazas de Estados Unidos?

La presencia de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe, bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico, desató una fuerte respuesta de Nicolás Maduro.

El mandatario denunció que se trata de "la más grande amenaza en un siglo" y acusó a Washington de intentar un cambio de régimen mediante la vía militar.

Pero la pregunta es: ¿cuál es la verdadera capacidad de defensa de Venezuela y la vigencia de su estructura militar frente a un eventual ataque?

¿Qué tanto poder militar tiene Venezuela?

Inicialmente recordemos que, Maduro advirtió que si Venezuela fuera agredida "pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada" y acusó a Donald Trump de querer "mancharse las manos de sangre".

Esta amenaza se produjo en medio de maniobras estadounidenses y de un discurso oficial que coloca la defensa de la soberanía como prioridad nacional.

Ahora, hablando del poder militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), bautizada como “bolivariana” por Hugo Chávez, se define como socialista y antiimperialista.

No existe una cifra oficial sobre el número de efectivos activos. Sin embargo, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) estima que la FANB cuenta con 123.000 militares en servicio, reforzados por 220.000 milicianos y 8.000 reservistas.

A esto se suma la Milicia Bolivariana, creada en 2009 por Chávez como un quinto componente de la estructura militar. Maduro sostiene que el país dispone de más de 8 millones de milicianos y reservistas, equivalentes a un tercio de la población, aunque expertos califican la cifra como irreal.

El arsenal heredado de Chávez

Entre 2006 y 2011, en plena bonanza petrolera, Venezuela invirtió más de 11.000 millones de dólares en armamento ruso: 23 aviones Sukhoi 30MKV, ocho helicópteros Mi17, 78 tanques Scorpion-90, 12 plataformas de radares y sistemas de misiles antiaéreos S-300VM, además de 44 misiles S-125 Pechora.

En años recientes, se sumaron ocho drones Mohajer de origen iraní.

A pesar de estas adquisiciones, expertos militares advierten que la falta de entrenamiento conjunto limita su efectividad.

La Fuerza Armada no se entrena de manera colectiva para usar de forma integrada los elementos de tierra, aire y mar.

¿Siguen teniendo el mismo poder militar a pesar de la baja económica?

La recesión económica en Venezuela ha reducido drásticamente el gasto militar. Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), pasó de un máximo de 6.200 millones de dólares en 2013 a 3.917 millones en 2023.

Aunque los militares han sido favorecidos en comparación con otros sectores, las restricciones presupuestarias, el embargo de armas de Estados Unidos y la Unión Europea desde 2017, y los altos índices de deserción han debilitado la capacidad operativa.

Finalmente, aunque se trata de un arsenal amplio, la antigüedad de gran parte de los equipos, sumada a las dificultades logísticas, reduce las capacidades reales de la Fuerza Armada en un escenario de guerra convencional.