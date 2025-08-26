Estados Unidos refuerza su despliegue militar: dos potentes buques se suman a la ofensiva

En un movimiento que aumenta la tensión en el continente, Estados Unidos anunció un refuerzo militar en su ofensiva naval cerca de las costas de Venezuela.

El Departamento de Defensa desplegó dos nuevas unidades, el USS Lake Erie y el USS Newport News. Las embarcaciones se unen a las que ya están en las aguas del Caribe.

Así son los dos nuevos buques

El USS Lake Erie, un crucero de la clase Ticonderoga, está equipado con cañones de cinco pulgadas, lanzadores para misiles Tomahawk y Standard, lanzadores cuádruples para misiles Harpoon, tubos lanzatorpedos MK-32 y dos helicópteros SH-60. Por su parte, el USS Newport News, un submarino de ataque, cuenta con un sistema de sonar avanzado capaz de lanzar torpedos y misiles Tomahawk.

Estos buques se integrarán a una fuerza naval que ya incluye al USS Gravely, el USS Sampson, el San Antonio, USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale. Según fuentes oficiales, el objetivo de esta operación es combatir organizaciones narcoterroristas que operan en la zona, entre ellas el llamado Cartel de los Soles.

El objetivo: organizaciones como el Cartel de los Soles

Paralelamente a este despliegue militar, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la formación de una coalición internacional para luchar contra el narcotráfico: “Por primera vez en la historia moderna estamos en una ofensiva contra los carteles de la soledad. Estamos logrando una cooperación internacional con Paraguay, Guyana, Argentina. Vamos a hacer una coalición internacional contra esto”.

La iniciativa estadounidense parece estar ganando apoyo regional. Recientemente, el gobierno de Argentina se sumó a Paraguay y Ecuador al declarar al Cartel de los Soles como una organización terrorista, lo que podría facilitar acciones coordinadas contra este grupo.

Con esta decisión, al cartel se le pueden aplicar sanciones financieras y restricciones operativas enfocadas en limitar su capacidad de acción. Cabe recordar que Argentina no es el primer país que adopta una medida de esta índole.