Murió la hija de una reconocida influencer: tan solo tenía 6 años

El entorno digital está de luto porque una reconocida influencer confirmó la muerte de su hija de 6 años.

Erin Oudshoorn, que en sus redes sociales acostumbra a compartir el día a día de su familia, informó que, tras una larga batalla con una enfermedad, su bebé partió de este plano terrenal.

El sentido post fue redactado en la cuenta de Instagram que la influencer australiana creó para compartir el proceso de su hija e interactuar con personas que necesitaran consejos.

Este fue el desgarrador mensaje con el que Erin Oudshoorn, la reconocida influencer de Australia, confirmó la muerte de su hija

Erin Oudshoorn publicó una foto de su hija sosteniendo la mano de sus papás por una última vez.

"6 años, tres meses y 29 días. Con el corazón destrozado y lleno de dolor, comparto que nuestra querida Lulu falleció ayer en paz, en nuestros brazos, rodeada y profundamente querida por toda su familia", escribió la influencer.

"Dave y yo estamos destrozados. Simplemente no hay palabras para expresar nuestra agonía. Nuestra pequeña se ha ido", concluyó.

¿Qué enfermedad le habían diagnosticado a la hija de la influencer Erin Oudshoorn?

Cuando su hija tenía tan solo unos meses de nacida, los especialistas le informaron a Erin Oudshoorn que le habían detectado el síndrome de West.

Ese es un padecimiento que se desarrolla en el primer año de vida y causa encefalopatía epiléptica grave, espasmos musculares y retrasa el desarrollo psicomotor.

"No puedo creer por lo que estás pasando", "anoche no pude pegar el ojo pensando en ustedes", "fueron unos padres increíbles", "estamos profundamente desconsolados", "descansa con amor infinito", "te abrazamos", "vuela alto, hermosa niña", "lamento mucho esta pérdida", "esto es desgarrador", "Dios les conceda las fuerzas para superar este momento tan difícil" y "seguí tu labor de defensa por años", han sido algunas de las reacciones.