Luto en la música colombiana: murió joven cantante de vallenato en un accidente

La promesa del vallenato iba conduciendo una moto en una vía de Santander.

Foto: Freepik.

enero 29 de 2026
07:43 a. m.
En Santander y Bolívar hay un luto profundo debido a que el pasado 24 de enero murió una joven promesa del vallenato.

Wilker José Vivanco García, que era oriundo de Mompox, Bolívar, pero vivía en Páramo, Santander, sufrió un grave accidente cuando se movilizaba en una moto.

Por lo tanto, desafortunadamente, quedó gravemente herido y perdió la vida en el lugar de los hechos en cuestión de minutos.

Esto se sabe del accidente de tránsito en el que murió Wilker José Vivanco, el joven cantante de vallenato de Colombia

En la noche del 24 de enero, exactamente sobre las 10:00 de la noche, Wilker José Vivanco iba conduciendo una moto en la vía que conecta a San Gil, Santander, con Charalá.

Sin embargo, al parecer, la motocicleta se desestabilizó en una curva y el joven cantante de vallenato salió de la vía, se golpeó fuertemente y falleció casi que de inmediato.

Wilker José Vivanco tenía 24 años y trabajaba como agricultor en Páramo, Santander. No obstante, su sueño era ser un cantante muy reconocido y, por ende, no solo subía videos interpretando canciones, sino que también llegó a ser tenido en cuenta en algunas fiestas.

Wilker José Vivanco, el joven cantante de vallenato, iba en la moto junto a un amigo

Al momento del accidente, Wilker José Vivanco García llevaba como parrillero a un joven que se identificó como Diego Sánchez.

Él, de acuerdo con lo que reportaron las autoridades, quedó herido en el lugar de los hechos, pero, debido a que fue encontrado con signos vitales, pudo ser trasladado a una entidad hospitalaria ubicada en San Gil.

"Que descanse en paz", "Dios te tenga en su santo reino", "un fuerte abrazo a toda la familia" y "mis más sinceras condolencias", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.

 

 

