CANAL RCN
Colombia

"Si no hay reforma, habrá Constituyente": MinTrabajo confirma que el Gobierno llevará el proyecto al Congreso

La confirmación se dio en medio de la asamblea del partido En Marcha.

Antonio Sanguino, nombrado ministro del Trabajo.
Antonio Sanguino, nombrado ministro del Trabajo. Foto: Senado.

Noticias RCN

enero 30 de 2026
11:34 a. m.
Durante la asamblea del partido En Marcha este viernes 30 de enero, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que el Gobierno Nacional avanza en la presentación de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Constituyente, iniciativa que, según explicó, será llevada al Congreso de la República el próximo 20 de julio.

El anuncio se dio en medio de una reflexión sobre la ausencia de un estatuto del trabajo, tema que, de acuerdo con el funcionario, continúa pendiente y deberá convertirse en una prioridad política, ya sea por la vía del Congreso o a través de una eventual Constituyente.

MinTrabajo confirma que el Gobierno llevará proyecto para convocar Constituyente al Congreso

Sanguino sostuvo que el país aún tiene una deuda legislativa en materia laboral, al señalar que sigue sin expedirse un estatuto del trabajo, situación que, según dijo, deberá resolverse en el próximo ciclo político.

En ese contexto, afirmó que esta discusión no puede desligarse del debate sobre una Asamblea Constituyente, propuesta que, aseguró, es promovida desde el Gobierno Nacional.

“Está pendiente la expedición de un estatuto del trabajo y esa debe ser una prioridad legislativa del próximo gobierno o de una constituyente”, afirmó el ministro, dejando claro que ambas rutas están sobre la mesa.

El jefe de la cartera laboral explicó que la propuesta de la Constituyente se materializará mediante un proyecto de ley, el cual será presentado ante el Congreso una vez se instale el nuevo Legislativo.

Precisó que la iniciativa podría ser radicada directamente por el Gobierno o impulsada desde la ciudadanía, pero que en cualquier caso llegará al Capitolio el 20 de julio.

¿En qué caso se podría activar una Constituyente?

En su intervención, Sanguino lanzó una advertencia directa sobre el futuro del trámite legislativo: si el Congreso no aprueba las reformas impulsadas por el Ejecutivo, el camino de la Constituyente se activaría como alternativa.

“Si no hay reforma en el Congreso, habrá constituyente”, afirmó el ministro, dejando planteado un escenario en el que el debate constitucional tomará protagonismo en la agenda política nacional.

Las declaraciones del ministro confirman que la Convocatoria a una Asamblea Constituyente no es solo una idea en discusión, sino una iniciativa que el Gobierno ya proyecta llevar formalmente al Congreso, en un momento clave para la definición del rumbo legislativo y político del país.

