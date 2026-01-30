Jugadores de Bucaramanga asistieron al funeral del hincha asesinado en el clásico

El fútbol colombiano vuelve a vestirse de luto tras un hecho de violencia que conmocionó a la ciudad de Cúcuta y al país entero. Camilo Rojas, joven hincha de Atlético Bucaramanga, fue asesinado en medio de los disturbios posteriores al clásico del oriente, en un episodio que deja en evidencia, una vez más, cómo la intolerancia y la violencia siguen cobrando vidas alrededor del deporte. La tragedia ocurrió luego del compromiso frente a Cúcuta Deportivo y ha generado una profunda tristeza en la familia ‘leoparda’.

Según la información recopilada por las autoridades, Camilo fue atacado por integrantes de las barras bravas del conjunto local en una estación de servicio cercana al estadio General Santander. En su intento por resguardarse dentro de un establecimiento público, fue alcanzado y herido mortalmente con un arma blanca, perdiendo la vida pese a los esfuerzos por auxiliarlo.

RELACIONADO Dimayor se pronunció de manera tajante tras la muerte del hincha de Bucaramanga en el clásico con Cúcuta

Un gesto que honra los valores del fútbol

En medio del dolor, el plantel profesional de Atlético Bucaramanga tuvo un gesto que fue ampliamente valorado por la familia del joven y por la hinchada. Jugadores como Aldair Quintana, Luciano Pons y Freddy Hinestroza, entre otros integrantes del equipo, asistieron a las honras fúnebres de Camilo Rojas para acompañar a sus seres queridos y rendirle un sentido homenaje.

La presencia de los futbolistas no pasó desapercibida. En silencio, con respeto y cercanía, los jugadores se unieron al duelo de una familia destrozada y de una afición que aún no entiende cómo la pasión por el fútbol puede terminar en una tragedia de tal magnitud.

Un llamado urgente a frenar la violencia

Este lamentable episodio vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en los estadios y sus alrededores. Clubes, autoridades y aficionados coinciden en que es urgente reforzar los controles, pero también promover una cultura de respeto y convivencia que devuelva al fútbol su esencia como espacio de encuentro y no de muerte.

El gesto del Atlético Bucaramanga dignifica al deporte y recuerda que, más allá de los resultados, el fútbol también debe ser solidaridad, empatía y humanidad. Camilo Rojas será recordado como un hincha que amaba sus colores y cuya partida no puede quedar en el olvido.