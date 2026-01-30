CANAL RCN
Internacional

Tragedia en Estados Unidos: cifra de muertos por tormenta invernal llega a 70

Incluso antes de que llegara la tormenta, meteorólogos advertían que podía afectar a 160 millones de personas.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 30 de 2026
09:53 a. m.
Al menos 73 personas han muerto desde el fin de semana (24 y 25 de enero), cuando una tormenta invernal golpeó a los Estados Unidos por el estado de California.

Los servicios de emergencias reportaron decesos por hipotermia, en accidentes con trineos y sobreesfuerzo al palear la nieve en estados como Texas, Luisiana, Tennessee, Carolina del Sur y Pensilvania, que, en su mayoría, se han visto expuestos a cortes de energía en medio de temperaturas gélidas.

Incluso antes de que la tormenta tocara suelo estadounidense, expertos advirtieron que 160 millones de estadounidenses se encontraban en riesgo, al enfrentar los 10 peores días de invierno de los últimos 40 años.

El meteorólogo Ryan Maue hizo un llamado de urgencia a pensar "adónde ir, qué hacer y quién necesita aún más ayuda para sobrevivir. No es una exageración ni una broma".

La muerte de un grupo de niños en Texas aterroriza al país:

Uno de los casos que más impacto ha causado durante la tormenta invernal es el de un grupo de hermanos que cayó a un estanque helado en Bonham, en el norte de Texas.

Dos de los niños de 6, 8 y 9 años fueron encontrados sin vida tan pronto como las autoridades llegaron al lugar. El tercero fue recuperado horas más tarde, dejando una marca en la comunidad y causando horror en todo el país.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) catalogó la tormenta como "inusualmente extensa y de larga duración". Hasta el viernes 30 de enero, el pronóstico indicaba que las bajas temperaturas y los vientos se mantendrían durante los próximos días, de costa a costa.

Además, los estadounidenses temen la formación de una “bomba meteorológica” que pueda empeorar aún más las condiciones climáticas. Hasta que logre confirmarse o desmentirse, la recomendación de las autoridades sigue siendo mantenerse en casa y evitar al máximo las carreteras.

