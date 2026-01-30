CANAL RCN
Cuidó a su hijo toda la vida, pero no pudo despedirse porque ICE le negó el permiso de ir a su entierro

El joven falleció el 23 de enero tras un grave deterioro de salud que empeoró desde que su padre fue arrestado en octubre durante cita migratoria rutinaria.

enero 30 de 2026
09:58 a. m.
El drama humanitario generado por las detenciones de ICE alcanzó un nuevo capítulo trágico cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas negó el permiso a un padre detenido para asistir al funeral de su hijo, quien murió el pasado 23 de enero en Texas tras una larga batalla contra una enfermedad hereditaria.

ICE negó a un hombre asistir al entierro de su propio hijo

Maher fue arrestado el 28 de octubre de 2025 por agentes de ICE durante una cita migratoria de rutina en Dallas, Texas.

El detenido no tenía antecedentes penales y había cumplido durante años con las presentaciones periódicas ante las autoridades migratorias.

Su hijo Wael Tarabishi, quien dependía completamente de sus cuidados tras 30 años de dedicación, quedó sin el apoyo vital de su padre.

Wael sufría de la enfermedad de Pompe, un trastorno genético raro que provoca debilidad muscular progresiva y complicaciones respiratorias.

A lo largo de su vida, la condición le había obligado a someterse a 36 cirugías, y su padre había sido su cuidador principal y constante compañía.

Días antes de fallecer, el joven difundió un conmovedor video expresando cómo se sintió tras la ausencia de quien consideraba su héroe.

En el mensaje, manifestó no comprender por qué Maher había sido detenido por los agentes migratorios, considerando que no representaba ninguna amenaza y había cumplido con todos sus compromisos legales.

En su testimonio, Wael explicó que ICE no solo le había arrebatado a su papá, sino que le quitó a su mejor amigo, quien lo había acompañado toda su vida en medio de su fuerte condición de salud.

Tras la detención de su padre, su estado de salud se deterioró drásticamente.

Esto llevó a Wael a ser internado en una Unidad de Cuidados Intensivos, donde finalmente exhaló su último aliento el pasado 23 de enero, sin haber podido volver a ver a su padre desde aquel 28 de octubre.

Ante esta situación, la familia solicitó formalmente a ICE que permitiera a Maher acompañar a su hijo a su sepelio para darle el último adiós.

Joven murió esperando ver a su padre: ICE le negó el permiso

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas negó esta petición, impidiendo que el padre pudiera despedirse de su hijo en el funeral.

El caso ha generado cuestionamientos sobre las políticas migratorias y la aplicación de criterios humanitarios en situaciones excepcionales que involucran familias con miembros en condiciones de salud vulnerables.

