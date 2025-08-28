Famosa influencer rompe el silencio y asume la responsabilidad por la muerte de su hijo de 3 años

El dolor de Emilie Kiser, reconocida tiktoker e influencer, ha conmovido las redes sociales tras publicar un mensaje en el que admite sentirse responsable de la muerte de su hijo Trigg. El pequeño, de apenas tres años, perdió la vida en mayo después de caer accidentalmente a la piscina familiar.

La creadora de contenido explicó que la pérdida es irreparable y que ahora busca que la historia de su hijo sirva como prevención para otras familias.

Según el reporte del Departamento de Policía de Chandler, Arizona, el accidente ocurrió cuando Trigg tropezó con una silla inflable y cayó al agua en el patio trasero de su hogar. El niño permaneció aproximadamente siete minutos bajo el agua antes de que su padre, Brady, lo encontrara. A pesar de que fue trasladado con vida al Hospital Infantil de Phoenix, el pequeño falleció seis días después por las secuelas del ahogamiento.

En un principio, las autoridades investigaron a su padre por presunta negligencia, ya que estaba al cuidado de otro de sus hijos dentro de la vivienda. Sin embargo, fue descartado del caso. Emilie, que se encontraba con amigos fuera de casa en ese momento, ha confesado que aún se pregunta si debió quedarse aquel día.

Emilie Kiser: "Una cerca en la piscina pudo haber salvado su vida"

En su emotiva publicación en Instagram, Emilie Kiser admitió que asume toda la responsabilidad por lo ocurrido y reconoció que un error de prevención resultó fatal. "Sé que debí haber hecho más para protegerlo. Una de las lecciones más difíciles es que una cerca permanente en la piscina pudo haber salvado su vida", expresó con profundo dolor.

La tiktoker también aseguró que extraña a su hijo "cada segundo de cada día" y que la ausencia de Trigg es un vacío imposible de llenar. Su mensaje fue acompañado de un llamado a los padres para que tomen medidas de seguridad en sus hogares, evitando que tragedias similares se repitan.

Reacción de los seguidores y cambios en su vida digital

La publicación superó rápidamente las 800 mil interacciones en Instagram, reflejando el apoyo y la empatía de miles de seguidores. Emilie agradeció los mensajes de cariño y destacó que su comunidad en redes sociales se ha convertido en un pilar de apoyo para superar el duelo.

La influencer también reconoció que, a partir de esta tragedia, será más cuidadosa con lo que comparte en internet. Prometió proteger la privacidad de sus hijos y establecer límites claros en su vida digital, con el fin de resguardar la memoria de Trigg y cuidar a su familia.