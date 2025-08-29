CANAL RCN
Murió reconocido y emblemático compositor: la música está de luto

El compositor fue catalogado como uno de los grandes genios en el entorno del ballet y la ópera.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

agosto 29 de 2025
09:56 a. m.
Los fanáticos de la música se encuentran en shock debido a que se confirmó la muerte de un importante compositor.

Se trata de Rodion Shchedrin, el artista oriundo de Moscú, Rusia, que tiene 92 años y compuso icónicas obras y ballets como Carmen Suite, La gaviota, Ana Karenina y El caballito jorobado.

La muerte del icónico compositor ruso fue confirmada por el Teatro Bolshói de Moscú, uno en los que más se presentó, a través de un sentido comunicado.

Este fue el mensaje en el que se confirmó la muerte de Rodion Shchedrin, el destacado compositor ruso

El Teatro Bolshói de Moscú, en el comunicado en el que confirmó la muerte del artista, lo describió como uno de los mayores genios musicales y dejó claro que su legado será eterno.

"Esta noche, a sus 92 años, falleció el mayor genio de nuestro tiempo, el clásico mundial Rodion Shchedrin", comenzó especificando el Teatro Bolshói.

"El invaluable legado creativo de Shchedrin siempre encontrará eco en el corazón del público", se concluyó en el mensaje.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Rodion Shchedrin, el compositor ruso?

Hasta ahora, ni el Teatro Bolshói de Moscú ni los familiares de Rodion Shchedrin han confirmado la causa de su deceso a los 92 años.

Sin embargo, los seguidores del compositor se han encargado de escribir múltiples mensajes de luto y condolencia con la intención de despedirlo por lo alto.

Rodion Shchedrin se enamoró de la música debido a que desde sus primeros años de vida estuvo ligado a ella porque su padre también se destacó como un compositor de primer nivel.

Además, en el entorno musical, Rodion Shchedrin también se destacó como pianista y profesor.

En el género de la ópera, el compositor compuso Almas muertas, Lolita y Vagabundo Encantado.

Mientras tanto, en el ballet también es muy destacada la obra La dama del perrito.

 

