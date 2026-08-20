Canal de Panamá reducirá el paso de barcos por condiciones de sequía: habrá menos cupos desde septiembre

El Canal de Panamá anunció nuevas restricciones temporales para el tránsito de embarcaciones debido a las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica que abastece de agua a la vía interoceánica.

Aunque Panamá ya se encuentra en temporada lluviosa y se han implementado medidas para ahorrar agua, las precipitaciones han estado por debajo de lo esperado. Esta situación llevó a las autoridades del Canal a modificar nuevamente su operación para garantizar que el recurso hídrico alcance para mantener el servicio en el largo plazo.

¿Cuántos barcos podrán pasar por el Canal?

Los cambios comenzarán a sentirse desde septiembre. A partir del 3 de septiembre de 2026, los cupos diarios serán de:

9 tránsitos diarios en las esclusas Neopanamax.

25 tránsitos diarios en las esclusas Panamax.

Posteriormente, desde el 15 de septiembre, los cupos de las esclusas Panamax se reducirán nuevamente, hasta quedar en 23 tránsitos diarios.

Esto significa que habrá menos espacios disponibles para las embarcaciones que quieran atravesar el Canal, una situación que podría aumentar los tiempos de espera, especialmente para los barcos que lleguen sin una reserva confirmada.

¿También cambiarán las reglas para conseguir un cupo?

Sí. El Canal modificará temporalmente el sistema de subastas para distribuir los espacios disponibles de una manera que tenga en cuenta los diferentes tipos de carga.

Desde el 3 de septiembre, las embarcaciones Neopanamax, Supers y Regulares serán organizadas en cuatro grupos:

GNL y GLP.

Graneleros secos, carga general y otros buques.

Portacontenedores, transportadores de vehículos y buques refrigerados.

Buques tanque de productos químicos y petroleros de crudo y derivados.

Además, quienes ya tengan asegurado un cupo para la misma fecha mediante los sistemas de reserva existentes no podrán obtener otro espacio adicional, salvo que no haya otros competidores.

En el caso de los Neopanamax, los portacontenedores completamente cargados y con mayor capacidad de transporte tendrán prioridad en la asignación.

¿Qué pasará con los barcos que lleguen sin reserva?

Aquí está uno de los principales cambios que deben tener en cuenta las empresas navieras: la reducción de los cupos puede traducirse en mayores tiempos de espera para las embarcaciones que lleguen al Canal sin una reserva confirmada.

Por esta razón, la administración recomienda utilizar el Sistema de Reservación de Tránsitos. Una reserva confirmada es, según el Canal, el mecanismo que garantiza una fecha para realizar el cruce.

La entidad también advierte que podría suspender temporalmente, de manera total o parcial, el sistema de reservas si las condiciones operativas lo hacen necesario.

¿También habrá restricciones para el tamaño de los barcos?

Sí. El Canal también modificó el calendario previsto para el calado máximo de los buques Neopanamax, es decir, la profundidad máxima que puede tener un barco para transitar de manera segura.

La entrada en vigor del calado máximo de 48 pies (14,63 metros), que estaba prevista para el 26 de agosto, fue aplazada hasta el 2 de septiembre.

A su vez, el ajuste posterior a 47,5 pies (14,48 metros), inicialmente programado para el 3 de septiembre, quedará aplazado hasta el 1 de octubre de 2026.

¿Por qué el Canal de Panamá está tomando estas medidas?

El problema central es el agua. El funcionamiento de las esclusas depende de grandes cantidades de este recurso y las lluvias que alimentan los lagos que abastecen al Canal no han alcanzado los niveles esperados.

Por eso, las autoridades buscan reducir el consumo y administrar cuidadosamente las reservas disponibles. La situación podría cambiar dependiendo de las precipitaciones y de la evolución de los niveles de los lagos.