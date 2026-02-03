Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Las primeras imágenes de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca ya salieron a la luz y muestran el inicio de un encuentro que busca relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países tras un año de tensiones diplomáticas.

En las fotografías se observa a Petro ingresando al Salón Oval acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Frente a ellos, el presidente Trump aparece junto al vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Foto: Presidencia

¿Quién acompañó al presidente Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump?

La delegación colombiana incluyó además al ministro de Defensa Pedro Sánchez, el presidente de Ecopetrol y el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial, quienes permanecieron en una sala alterna disponibles para consultas.

El intérprete Charlie Roberts, con experiencia previa en visitas oficiales de Petro a Washington, acompañó al mandatario colombiano durante el diálogo.

Las imágenes reflejan un ambiente de cordialidad, con ambos presidentes estrechando manos y sonriendo, pese al contexto de tensiones diplomáticas recientes. Se espera que el encuentro derive en la creación de una comisión bilateral para trabajar en temas de seguridad, comercio e inteligencia, cuyos detalles serán anunciados por Petro en su declaración oficial a la prensa.