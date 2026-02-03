Las primeras imágenes de la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca
Se espera que el encuentro derive en la creación de una comisión bilateral para trabajar en temas de seguridad, comercio e inteligencia.
Noticias RCN
12:08 p. m.
Las primeras imágenes de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca ya salieron a la luz y muestran el inicio de un encuentro que busca relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países tras un año de tensiones diplomáticas.
En las fotografías se observa a Petro ingresando al Salón Oval acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Frente a ellos, el presidente Trump aparece junto al vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
¿Quién acompañó al presidente Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump?
La delegación colombiana incluyó además al ministro de Defensa Pedro Sánchez, el presidente de Ecopetrol y el general (r) Humberto Guatibonza, jefe de seguridad presidencial, quienes permanecieron en una sala alterna disponibles para consultas.
El intérprete Charlie Roberts, con experiencia previa en visitas oficiales de Petro a Washington, acompañó al mandatario colombiano durante el diálogo.
Las imágenes reflejan un ambiente de cordialidad, con ambos presidentes estrechando manos y sonriendo, pese al contexto de tensiones diplomáticas recientes. Se espera que el encuentro derive en la creación de una comisión bilateral para trabajar en temas de seguridad, comercio e inteligencia, cuyos detalles serán anunciados por Petro en su declaración oficial a la prensa.