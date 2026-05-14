Píldora abortiva seguirá entregándose por correo en los Estados Unidos: Corte Suprema

En una decisión de alto impacto para los derechos reproductivos, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió prolongar la suspensión de un fallo que pretendía prohibir la distribución de la mifepristona a través del servicio postal.

Con esta medida, el máximo tribunal garantiza, al menos de forma temporal, que el fármaco utilizado en la mayoría de las interrupciones de embarazo en el país pueda seguir enviándose por correo.

El acceso a este medicamento se ha vuelto crítico en el panorama actual, especialmente considerando que los abortos farmacológicos representaron "casi dos de cada tres interrupciones de embarazo en Estados Unidos en 2023".

Además, datos del Guttmacher Institute revelan la dependencia de la telemedicina en este tipo de procedimientos: "Una de cada cuatro personas que abortaron con supervisión médica a comienzos de 2025 lo hizo mediante una receta a distancia".

Un freno a las restricciones del Quinto Circuito:

La intervención de la Corte Suprema detiene la ejecución de una orden previa del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que buscaba obligar a las mujeres a obtener la píldora exclusivamente de forma presencial en clínicas.

Dicho fallo de la instancia inferior prohibiría la entrega a través de farmacias o por correo tras consultas telemáticas, lo que, según expertos, "restringiría aún más el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en un país donde el derecho al aborto ya no está garantizado a nivel federal".

Ante la amenaza de un bloqueo inminente, los fabricantes de la mifepristona, Danco Laboratories y GenBioPro, solicitaron el amparo del máximo tribunal para frenar la orden mientras preparan un recurso de emergencia.

Una decisión reñida:

Pese a la resolución mayoritaria, la decisión no fue unánime. Al menos dos de los magistrados más conservadores, Samuel Alito y Clarence Thomas, hicieron público su desacuerdo con la medida adoptada por sus colegas.

Por ahora, la distribución postal de la mifepristona permanece vigente, mientras la Corte Suprema, en la que hay una mayoría conervadora, toma una decisión de fondo.