CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó la noticia a través de su cuenta de X.

Foto: X @SecWar

Noticias RCN

octubre 24 de 2025
08:17 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la mañana de este viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que por orden del presidente Donald Trump se "llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe".

Human Rights Watch advierte que ataques de EE. UU. contra “narcoclanchas” son ejecuciones extrajudiciales
RELACIONADO

Human Rights Watch advierte que ataques de EE. UU. contra “narcoclanchas” son ejecuciones extrajudiciales

Según el reporte preliminar de Hegseth, la embarcación estaría involucrada en el contrabando ilícito de drogas y fue atacada mientras transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en la que "transportaba estupefacientes".

El ataque en el Caribe dejó seis personas muertas

El secretario Pete Hegseth también confirmó la muerte de "seis narco-terroristas masculinos", quienes se encontraban a bordo durante el ataque realizado en aguas internacionales.

"Si eres un narco-terrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos", agregó el secretario de Defensa en su cuenta de X.

Ataque a embarcación en el Caribe que estaría relacionada con el ELN

El hecho se suma a los más recientes operativos que adelanta Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El pasado 17 de octubre, el secretario estadounidense también confirmó el bombardeo de otra embarcación que presuntamente transportaba droga. Durante el operativo fallecieron tres personas.

Según el reporte de Estados Unidos, la embarcación abatida estaría relacionada con el grupo armado del ELN que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

¿Cuántos ataques navales lleva Estados Unidos en el Caribe?

Con el más reciente ataque a una embarcación que estaría relacionada con el Tren de Aragua, ya serían ocho ataques realizados por Estados Unidos con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia el país.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Atención | Liberan a 17 colombianos detenidos arbitrariamente por el régimen de Maduro

Donald Trump

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

México

Revelan macabro hallazgo en Guadalajara: 48 bolsas contenían restos humanos

Otras Noticias

Viral

Mujer abrió el ataúd de un hombre para bañarlo y cambiarlo en Santander: video impactante

Video impactante en Santander: mujer sacó un ataúd del cementerio para bañarlo, cambiarlo y llevarle cervezas.

Bancolombia

Bancolombia explica por qué están caídos sus servicios este viernes: ¿Cuándo se reestablecerán?

Miles de usuarios de Bancolombia y Nequi buscan respuestas sobre las fallas en sus aplicaciones. La entidad detalla qué ocurre con sus servicios digitales.

Reforma a la Salud

Andrés Forero explicó detalles del “decretazo a la salud” que suspendió el Consejo de Estado

Fútbol Profesional Colombiano

Histórico equipo del fútbol colombiano amenaza con cambiar de ciudad para jugar

Secretaría de Salud

¿Vacunarse a altas horas de la noche? La nueva apuesta de Bogotá para inmunizar a sus ciudadanos