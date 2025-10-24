Estados Unidos confirma nuevo ataque a una embarcación en el Caribe "operada por el Tren de Aragua"

En la mañana de este viernes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que por orden del presidente Donald Trump se "llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe".

Según el reporte preliminar de Hegseth, la embarcación estaría involucrada en el contrabando ilícito de drogas y fue atacada mientras transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en la que "transportaba estupefacientes".

El ataque en el Caribe dejó seis personas muertas

El secretario Pete Hegseth también confirmó la muerte de "seis narco-terroristas masculinos", quienes se encontraban a bordo durante el ataque realizado en aguas internacionales.

"Si eres un narco-terrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te perseguiremos y te eliminaremos", agregó el secretario de Defensa en su cuenta de X.

Ataque a embarcación en el Caribe que estaría relacionada con el ELN

El hecho se suma a los más recientes operativos que adelanta Estados Unidos en el Caribe para combatir el narcotráfico.

El pasado 17 de octubre, el secretario estadounidense también confirmó el bombardeo de otra embarcación que presuntamente transportaba droga. Durante el operativo fallecieron tres personas.

Según el reporte de Estados Unidos, la embarcación abatida estaría relacionada con el grupo armado del ELN que "navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”.

¿Cuántos ataques navales lleva Estados Unidos en el Caribe?

Con el más reciente ataque a una embarcación que estaría relacionada con el Tren de Aragua, ya serían ocho ataques realizados por Estados Unidos con el argumento de frenar el tráfico de drogas hacia el país.