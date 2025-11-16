Estados Unidos confirma un nuevo ataque contra embarcación en el Pacífico: van 21 lanchas y 83 muertos

En la tarde del domingo, el Comando Sur de los Estados Unidos confirmó que en el transcurso del sábado sus tropas desplegadas en el Caribe sur desde septiembre realizaron un nuevo ataque contra una embarcación que utilizaba las rutas del narcotráfico.

En total, van 21 lanchas hundidas, un submarino bombardeado y 83 muertos, en lo que la ONU y países de la región consideran ejecuciones extrajudiciales. Así se dio a conocer la noticia a través de la plataforma X (antes Twitter):

“El 15 de noviembre, por orden del secretario de Guerra Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada. Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque se dedicaba al contrabando ilícito de estupefacientes, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba estupefacientes. Tres narcoterroristas varones a bordo del buque murieron. El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”.

Portaviones más grande del mundo llegó al Caribe esta semana para sumarse al despliegue estadounidense en el Caribe:

Esta semana llegó al Caribe el portaaviones más grande del mundo: el USS Gerald Ford, con el que el gobierno estadounidense planea dar inicio a la Operación Lanza del Sur en la región; la nueva fase de su ofensiva contra los cárteles del narcotráfico en Latinoamérica.

La noticia fue dada a conocer por el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, a través de su cuenta en la plataforma X:

“El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de los Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”.

Se desconocen detalles adicionales sobre la operación, pero, en los últimos días, el presidente Trump dijo tener un plan definido para Venezuela y el secretario de Estado Marco Rubio dijo que planean designar al Cártel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).