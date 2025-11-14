CANAL RCN
Con la llegada del portaviones más grande del mundo, EE. UU. comenzará la operación Lanza Sur contra el narcotráfico en la región

La operación marcará una nueva fase de la ofensiva de Trump contra los cárteles del narcotráfico en Latinaomércia.

noviembre 14 de 2025
02:01 p. m.
Una nueva fase de la ofensiva de los Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico en el Caribe estaría a punto de iniciar, con la llegada del portaviones más grande del mundo: el USS Gerald Ford, al Atlántico y el lanzamiento de la operación Lanza del Sur.

Así lo dio a conocer la tarde del jueves, 13 de noviembre, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter): “El presidente Trump ordenó actuar, y el Departamento de Guerra está cumpliendo. Hoy anuncio la Operación Lanza del Sur. Dirigida por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur y el Comando Sur de los Estados Unidos, esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”.

Depsliegue de EE. UU. en el Caribe deja un saldo de 76 muertos:

De momento, el despliegue de los Estados Unidos en el Caribe Sur y en el Pacifico, deja un saldo de 76 muertos, en una veintena de bombardeos, que organizaciones internacionales, incluida la ONU, y gobiernos, entre ellos el colombiano, han catalogado como ejecuciones extrajudiciales.

En respuesta a Noticias RCN, el Pentágono indicó sobre las operaciones realizadas las últimas semanas en la región que su “equipo aprovechará las patrullas marítimas, la vigilancia aérea, las interceptaciones de precisión y el intercambio de inteligencia para combatir el tráfico ilícito y defender el estado de derecho”.

Trump defendió su despliegue en el Caribe:

Además, en los últimos días, la exjefe del comando Sur, Laura Richardson, aseguró que las Fuerzas Armadas son obsoletas y no tendrían capacidad de respuesta ante una hipotética intervención de los Estados Unidos.

Declaraciones que el presidente Trump complementó al defender su ofensiva contra los cárteles frente a miembros de las Fuerzas Armadas: "los demócratas de la izquierda radical dijeron que (las víctimas fatales) solo estaban pescando. Pero, los submarinos no pescan, ¿verdad? Ustedes saben más de submarinos que yo".

