Embajador de Colombia en EE. UU. envió un mensaje de unidad entre ambos países en el Día contra la Delincuencia Transnacional

Pese a la última crisis diplomática entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, registrada el pasado domingo (9 de noviembre) cuando se difundió una fotografía de la Casa Blanca en la que el subjefe de Gabinete, James Blair, sostiene una carpeta con la imagen del presidente Petro vestido con uniforme penitenciario, el embajador de Colombia en los EE. UU., Daniel García-Peña compartió un mensaje de unidad entre ambos países, por el Día Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional:

“Hoy, mientras el mundo conmemora el Día Internacional para la Prevención y la Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Colombia reafirma un compromiso forjado durante décadas. Ninguna nación puede confrontar estas redes individualmente y solo una acción decidida y colectiva respetuosa del derecho internacional produce resultados duraderos”, comentó, en un video en el que destacó que ambos países deberán mantener una alianza basada en la coordinación y los resultados para desmantelar las redes criminales y reforzar la estabilidad en la región.

García-Peña recordó la histórica relación entre ambos países, pese a los roces entre Petro y Trump:

Entendiendo que los roces entre Petro y Trump iniciaron la semana en la que el republicano regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, el embajador García-Peña recordó la relación histórica entre ambos países, que los ayudó a forjar una alianza, como pocas en la región.

Según dijo, “nuestros países han construido una alianza de seguridad basada no en la retórica, sino en los resultados, desde operaciones conjuntas hasta el desmantelamiento de rutas de tráfico y la capacitación de miles de agentes de seguridad en todo el hemisferio, hemos avanzado juntos, porque las amenazas que enfrentamos no reconocen fronteras”.

Embajador pidió que la cooperación entre ambos países no cese:

Luego de que Petro acusará a Washington de violar la soberanía de Colombia y asesinar a un presunto pescador que iba a bordo de una de las lanchas bombardeadas por sus tropas en el Caribe Sur, Trump tomó la decisión de congelar la ayudas contra el narcotráfico que se entregaban, por cerca e 350 millones de dólares. Sin embargo, el embajador insiste en que la cooperación entre ambos países no debe detenerse:

“Las redes criminales dedicadas al delito transnacional actúan con persistencia, pero más firma aun es la acción disciplinada de nuestras fuerzas de seguridad y la solidez de nuestra cooperación. Cuando estas organizaciones amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos, nuestras democracias y nuestras economías, la respuesta no es disminuir la cooperación, sino fortalecerla con esfuerzos conjuntos, más inteligentes y coordinados”.

Y finalizó su mensaje manteniendo en firme el compromiso del país con su “propósito compartido. Seguiremos trabajando con Estados Unidos y con socios en toda la región para desmantelar redes criminales, proteger a nuestras comunidades y reforzar la seguridad en todo el hemisferio. Esta es una lucha compartida y juntos somos más fuertes”.