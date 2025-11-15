CANAL RCN
Colombia

Embajador de Colombia en EE. UU. envió un mensaje de unidad entre ambos países en el Día contra la Delincuencia Transnacional

A pesar de que se rumoraba que sería llamado, nuevamente, a consultas, abogó por mantener activos sus canales de cooperación.

Foto: montaje realizado con imagenes de Freepik y @ColombiaEmbUSA para X
Foto: montaje realizado con imagenes de Freepik y @ColombiaEmbUSA para X

Noticias RCN

noviembre 15 de 2025
02:38 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Pese a la última crisis diplomática entre los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos, registrada el pasado domingo (9 de noviembre) cuando se difundió una fotografía de la Casa Blanca en la que el subjefe de Gabinete, James Blair, sostiene una carpeta con la imagen del presidente Petro vestido con uniforme penitenciario, el embajador de Colombia en los EE. UU., Daniel García-Peña compartió un mensaje de unidad entre ambos países, por el Día Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional:

“Hoy, mientras el mundo conmemora el Día Internacional para la Prevención y la Lucha contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Colombia reafirma un compromiso forjado durante décadas. Ninguna nación puede confrontar estas redes individualmente y solo una acción decidida y colectiva respetuosa del derecho internacional produce resultados duraderos”, comentó, en un video en el que destacó que ambos países deberán mantener una alianza basada en la coordinación y los resultados para desmantelar las redes criminales y reforzar la estabilidad en la región.

Con la llegada del portaviones más grande del mundo, EE. UU. comenzará la operación Lanza Sur contra el narcotráfico en la región
RELACIONADO

Con la llegada del portaviones más grande del mundo, EE. UU. comenzará la operación Lanza Sur contra el narcotráfico en la región

García-Peña recordó la histórica relación entre ambos países, pese a los roces entre Petro y Trump:

Entendiendo que los roces entre Petro y Trump iniciaron la semana en la que el republicano regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, el embajador García-Peña recordó la relación histórica entre ambos países, que los ayudó a forjar una alianza, como pocas en la región.

Según dijo, “nuestros países han construido una alianza de seguridad basada no en la retórica, sino en los resultados, desde operaciones conjuntas hasta el desmantelamiento de rutas de tráfico y la capacitación de miles de agentes de seguridad en todo el hemisferio, hemos avanzado juntos, porque las amenazas que enfrentamos no reconocen fronteras”.

Trump elimina aranceles: carne, café y frutas entre los productos beneficiados
RELACIONADO

Trump elimina aranceles: carne, café y frutas entre los productos beneficiados

Embajador pidió que la cooperación entre ambos países no cese:

Luego de que Petro acusará a Washington de violar la soberanía de Colombia y asesinar a un presunto pescador que iba a bordo de una de las lanchas bombardeadas por sus tropas en el Caribe Sur, Trump tomó la decisión de congelar la ayudas contra el narcotráfico que se entregaban, por cerca e 350 millones de dólares. Sin embargo, el embajador insiste en que la cooperación entre ambos países no debe detenerse:

“Las redes criminales dedicadas al delito transnacional actúan con persistencia, pero más firma aun es la acción disciplinada de nuestras fuerzas de seguridad y la solidez de nuestra cooperación. Cuando estas organizaciones amenazan la seguridad de nuestros ciudadanos, nuestras democracias y nuestras economías, la respuesta no es disminuir la cooperación, sino fortalecerla con esfuerzos conjuntos, más inteligentes y coordinados”.

Y finalizó su mensaje manteniendo en firme el compromiso del país con su “propósito compartido. Seguiremos trabajando con Estados Unidos y con socios en toda la región para desmantelar redes criminales, proteger a nuestras comunidades y reforzar la seguridad en todo el hemisferio. Esta es una lucha compartida y juntos somos más fuertes”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Asesinatos en Bogotá

¿Mujer tendría participación en la muerte de Jaime Esteban Moreno? Testimonio clave en los hechos

Santander

Ataque en el norte del Cauca: disidencias destruyeron media población de Mondomo

Gustavo Petro

Presidente Petro reaccionó a la muerte de los menores en bombardeo del Ejército contra guerrilla en Colombia

Otras Noticias

Fútbol

Selección Colombia tendría rival europeo de alto calibre para el mes de marzo: esto se sabe

Desde el viejo continente dan a la tricolor como rival de esta selección finalista de Copa del Mundo.

Cuidado personal

Preocupación en el sector salud: Latinoamérica enfrenta escasez de dermatólogos

8 de cada 10 personas sufren algún tipo de afección en la piel, una situación que genera preocupación ante la escasez de dermatólogos en América Latina.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 15 de noviembre 2025: número y signo ganador del último sorteo

Masterchef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity Colombia tiene su primer semifinalista: este fue el participante que avanzó

Sudáfrica

Luto: murió reconocida chef y presentadora en trágico accidente de helicóptero