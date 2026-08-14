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Estados Unidos eleva a 26,5 millones de dólares su ayuda para Colombia tras el terremoto

La administración de Donald Trump anunció 11 millones de dólares adicionales para atender las necesidades humanitarias generadas por el terremoto.

Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 14 de 2026
07:27 p. m.
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La administración de Donald Trump anunció 11 millones de dólares adicionales para atender las necesidades humanitarias generadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Con este nuevo aporte, la asistencia estadounidense asciende a 26,5 millones de dólares.

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Los recursos estarán destinados a diferentes necesidades de la población afectada, entre ellas alimentación, atención sanitaria, protección y refugio, además de evaluaciones estructurales posteriores al movimiento sísmico.

¿En qué se utilizará la ayuda de Estados Unidos?

La asistencia será canalizada a través de organizaciones y entidades que trabajan en la atención humanitaria, entre ellas Catholic Relief Services (CRS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Miyamoto International, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y World Vision.

Cabe mencionar que el 11 de agosto ya se había anunciado un primer paquete de 15,5 millones de dólares para la respuesta al terremoto.

Dentro de ese monto se incluyen 3 millones de dólares entregados a través de Catholic Relief Services provenientes de un programa de asistencia global anunciado previamente.

Además, Estados Unidos señaló que aportó 200 millones de dólares al Fondo Mancomunado para Colombia, administrado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), recursos que pueden ser utilizados para atender tanto las necesidades relacionadas con el terremoto como otras situaciones humanitarias existentes en el país.

Estados Unidos enviará suministros desde Miami

Como parte de la respuesta, el Departamento de Estado también contará con el apoyo del Comando Sur de los Estados Unidos para trasladar suministros humanitarios desde un almacén de preposicionamiento ubicado en Miami hasta Colombia.

El primero de los vuelos programados partirá desde la Base Aérea de Homestead, en el condado de Miami-Dade, Florida, con elementos destinados a atender necesidades de refugio, agua y artículos de higiene.

Una vez lleguen a Colombia, la OIM y el Programa Mundial de Alimentos estarán encargados de recibir los suministros y supervisar su distribución entre las personas afectadas por el terremoto.

Entre los elementos que serán transportados también se encuentran cientos de kits de Starlink, que permitirán proporcionar conexión a internet de alta velocidad a organizaciones humanitarias y al Gobierno colombiano.

Según la información entregada por el Departamento de Estado, estos equipos buscan facilitar las labores de respuesta y atención de la emergencia.

En coordinación con el Gobierno colombiano, el Departamento de Estado activó y desplegó dos equipos especializados en búsqueda y rescate urbano (USAR) provenientes de los departamentos de bomberos del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California.

Los equipos llegaron a Colombia el 12 de agosto y están brindando apoyo en materia de coordinación, comunicaciones e ingeniería estructural a las operaciones de búsqueda y rescate que lideran las autoridades colombianas.

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Estados Unidos mantiene asistencia a sus ciudadanos

El Departamento de Estado también señaló que mantiene acciones de asistencia consular para los ciudadanos estadounidenses y sus familias que se encuentran en las zonas afectadas por el terremoto.

La recomendación para los estadounidenses en Colombia es inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes para recibir actualizaciones de seguridad de la Embajada de Estados Unidos.

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