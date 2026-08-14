Netanyahu llama “república islámica” al Reino Unido

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al Reino Unido de “república islámica” al criticar la postura del país frente a Israel durante una entrevista en la radio del ejército.

Sus declaraciones se suman a otras voces de la extrema derecha que, de manera infundada, aseguran que algunas zonas británicas se rigen por la ley islámica debido a la inmigración, lo que ha generado acusaciones de islamofobia.

Netanyahu recordó que el nieto de Winston Churchill apoyó públicamente a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967 y se preguntó si algo similar ocurriría hoy.

“Alguien dijo una vez que la primera república islámica con armas nucleares sería la república islámica de Gran Bretaña”, comentó con una sonrisa, antes de añadir: “Nos estamos asegurando de que no haya otra aquí en Irán”.

Reconocimiento palestino y tensiones diplomáticas

El Reino Unido fue uno de los países europeos que reconoció el Estado palestino el año pasado, decisión que irritó al gobierno israelí. Más recientemente, el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, criticó a su predecesor Keir Starmer por no presionar lo suficiente a Israel para detener su ofensiva en Gaza.

RELACIONADO Trump anuncia que Israel se retirará de Gaza después de que Hamás entregue las armas

Burnham señaló en una entrevista con The Guardian que Londres consideraría prohibir el comercio de bienes provenientes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967.

Distancia frente a la guerra con Irán

El Reino Unido también se apartó de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, marcando un giro en su política exterior respecto al conflicto en Medio Oriente.

Estas decisiones han tensado aún más las relaciones bilaterales, en un contexto en el que las palabras de Netanyahu reavivan la polémica sobre islamofobia y diplomacia internacional.