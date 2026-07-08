¿Terminó la tregua entre EE. UU. e Irán? Trump anuncia nuevos ataques

Nuevos ataques en Oriente Medio amenazan con desestabilizar la economía global. El precio del barril de petróleo Brent se catapultó el miércoles 8 de julio hasta los 80 dólares, impulsado por la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de golpear "duro" a Irán esta misma noche.

El mandatario estadounidense indicó que la tregua con la República Islámica habría terminado, durante la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía. Al ser cuestionado sobre la vigencia del pacto de no agresión, Trump fue tajante: "Por lo que a mí respecta, ha terminado".

A pesar de la firmeza con la que realizó el anuncio, el jefe mandatario matizó sus declaraciones, indicando que espera un desenlace inmediato del conflicto: "Creo que cualquier cosa que pase terminará muy rápido y solo hará que todo sea más seguro, incluso para el petróleo (...) No buscamos una situación a largo plazo".

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Nuevos ataques provocaron la mayor crisis desde que se alcanzó un acuerdo de entendimiento:

El nuevo pico de tensión es resultado de las hostilidades registradas los últimos días en la región, especialmente, en el estrecho de Ormuz, un canal marítimo vital para el comercio de hidrocarburos.

Irán pretende dominar esta vía, junto a Oman, con la imposición de tasas aduaneras y la amenaza de atacar cualquier navío que se desvíe de los corredores autorizados.

La ruptura del cese al fuego se precipitó tras una serie de bombardeos —atribuidos a las fuerzas iraníes— que afectaron al menos a tres embarcaciones en días pasados.

La respuesta de Washington no se hizo esperar, ejecutando el martes una ofensiva directa contra posiciones en territorio de Irán. La réplica de la república islámica consistió en una oleada de ataques dirigidos a diversos países de la región del Golfo Pérsico que mantienen alianzas con la Casa Blanca.

Otros países de la región llaman a retomar los compromisos que EE. UU. e Irán asumieron:

La nueva espiral de violencia contrasta con las negociaciones que Teherán y Washington mantienen desde junio, con la esperanza de encontrar una salida definitiva del conflicto, iniciado a finales de febrero.

Ante la escalada de violencia y las amenazas de parte y parte, la comunidad internacional ha reaccionado con urgencia. El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo un llamado a "tomar medidas inmediatas para desescalar" el enfrentamiento y retomar las vías del diálogo.

En sintonía, Catar, que ha operado como un intermediario crucial en la crisis, condenó de forma explícita las agresiones perpetradas por Irán e instó a volver a la mesa diplomática. Mientras, el gobierno de Pakistán, actor clave en la mediación entre EE. UU. y la república islámica, exhortó a todos los involucrados a mostrar moderación y a honrar los compromisos previamente asumidos.