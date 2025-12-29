CANAL RCN
Internacional

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?

El presidente de Estados Unidos se refirió a la acción, pero no confirmó que haya sido en Venezuela.

Donald Trump confirmó la destrucción de una instalación del narcotráfico: ¿Fue en Venezuela?
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP

Noticias RCN

diciembre 29 de 2025
02:09 p. m.
El presidente Donald Trump aseguró que fuerzas estadounidenses destruyeron una gran instalación que estaría vinculada al narcotráfico.

El diario The New York Times afirmó que este ataque se habría llevado a cabo dentro de territorio venezolano, en lo que sería el primer bombardeo en tierra tras el incremento de las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro.

Y acabamos de atacar (…) tenían una gran planta o una gran instalación de donde venían los barcos, hace dos noches, la destruimos. Y los golpeamos muy duro.

¿Donald Trump hizo primer ataque dentro de Venezuela?

Las declaraciones del presidente Donald Trump se dieron en una entrevista al podcast El Show de Cats & Cosby’, con las que aseguro haber dado un golpe a redes de narcotráfico en la región.

El mandatario se abstuvo de precisar la ubicación del lugar del bombardeo. The New York Times, afirmó que, según funcionarios estadounidenses, el ataque habría apuntado a un objetivo en Venezuela.

Este 29 de diciembre, Trump confirmó el ataque al presunto centro de procesamiento, pero no habló de la ubicación del mismo.

Estados Unidos continúa ofensiva contra el narcotráfico en costas de Venezuela

El mandatario reafirmó el éxito de las misiones realizadas por el comando sur en el pacífico y en el caribe, contra lanchas señaladas de transportar droga.

Pero las drogas han bajado más del 97 %. ¿puede creerlo? Quiero decir, ha hecho un milagro para todos los estadounidenses."

La entrevista fue realizada el 26 de diciembre y el ataque habría sido ejecutado el 24 del mismo mes.

