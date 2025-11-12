CANAL RCN
Internacional Video

María Corina Machado con peluca, disfraz e hipotermia: filtran detalles inéditos de lo que vivió en su escape

AFP

diciembre 11 de 2025
07:02 p. m.
María Corina Machado vivió una compleja y aterradora travesía, por horas y durante la noche en alta mar para lograr salir de Venezuela; así lo reveló un estadounidense que aseguró haber estado al mando de la operación encubierta.

VIDEO | María Corina Machado reapareció en Oslo tras lograr escapar de Venezuela
Bryan Stern, que dirige una organización de rescate sin ánimo de lucro, detalló la operación en una entrevista el jueves en CBS News que permitió a la líder de la oposición venezolana y ganadora del Nobel de la Paz 2025 llegar a Noruega, horas después de la ceremonia de entrega del premio.

Fue peligroso. Daba miedo.

Insólito escape de María Corina Machado de Venezuela: habría salido en lancha
María Corina Machado y el horror que vivió al escapar de Venezueña

El director del operativo contó que la oscuridad y el fuerte oleaje fueron muy complejos de controlar para salir de Venezuela.

Stern dijo haberse encontrado con Machado en el mar, una vez ella salió de su país, donde vivió en la clandestinidad durante once meses por temor a posibles represalias del gobierno de Nicolás Maduro.

Machado abordó una embarcación que la esperaba para realizar una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde tomó un avión.

Las condiciones del mar eran ideales para nosotros (…) era plena noche, había muy poca luz de Luna, algo de nubosidad, poca visibilidad, las lanchas no tenían luces.

EN FOTOS | María Corina Machado volvió a abrazar a su familia después de casi dos años: emotivo reencuentro
Las condiciones extremas en las que viajó María Corina Machado

De acuerdo con la persona que había acompañado el plan de escape de María Corina Machado, al menos 20 personas participaron en el operativo que habría comenzado el pasado martes 9 de diciembre.

The Wall Street Journal aseguró que la líder de la oposición venezolana se vio obligada a usar una peluca y un disfraz para salir del lugar donde se escondía en Caracas.

Todos estábamos bastante mojados. Mi equipo y yo estábamos empapados hasta los huesos. Ella también, tenía frío y estaba muy mojada. Tuvo un viaje muy arduo. Estaba muy feliz. Estaba muy emocionada. Estaba muy cansada.

El veterano indicó que la misión de sacar a Machado de Venezuela fue financiada por donantes generosos, todos privados. "El gobierno estadounidense no contribuyó con un solo centavo a esta operación, al menos que yo sepa", dijo, pese a que la operación se habría coordinado con el Ejército de Donald Trump.

¿María Corina Machado volverá como candidata presidencial a Venezuela?
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

