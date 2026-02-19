CANAL RCN
Economía Video

Unión Sindical Obrera de Ecopetrol y sector de la CUT respaldan candidatura presidencial de Roy Barreras

Como el sindicato más poderoso de Colombia, su respaldo tiene capacidad de influir en amplios sectores del electorado vinculado al movimiento obrero.

Noticias RCN

febrero 19 de 2026
01:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Unión Sindical Obrera (USO), considerado el sindicato más influyente de Colombia, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roy Barreras.

Los candidatos de la consulta Frente por la Vida hablan de constituyente, seguridad y la izquierda
RELACIONADO

Los candidatos de la consulta Frente por la Vida hablan de constituyente, seguridad y la izquierda

El pronunciamiento marca un giro respecto al apoyo que hace cuatro años brindó al actual mandatario Gustavo Petro y se produce en un escenario electoral donde la izquierda presenta varias opciones en disputa.

La USO, reconocida como el sindicato más importante de Ecopetrol, justificó su decisión en la convicción de que Barreras es "el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen".

¿Cuáles son las apuestas políticas tras la decisión del CNE en el caso de Iván Cepeda?
RELACIONADO

¿Cuáles son las apuestas políticas tras la decisión del CNE en el caso de Iván Cepeda?

Con ello, la organización sindical se distancia de Iván Cepeda, otro aspirante de izquierda, a quien considera no alineado con los intereses de los trabajadores.

Sectores sindicales amplían el respaldo a Roy Barreras

El apoyo a Roy Barreras no se limita a la USO. Un sector significativo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también manifestó su adhesión. Esta facción representa una parte considerable del movimiento sindical colombiano y otorga mayor peso político a la campaña del candidato.

Rifirrafe entre Roy Barreras y Camilo Romero por quién representa al progresismo
RELACIONADO

Rifirrafe entre Roy Barreras y Camilo Romero por quién representa al progresismo

De acuerdo con las declaraciones de estas organizaciones, Roy Barreras "representa el fortalecimiento de las reformas sociales" impulsadas durante la actual administración. Su candidatura se posiciona como la opción de continuidad frente a alternativas que podrían implicar un cambio de rumbo en las políticas laborales y sociales.

Impacto en el panorama electoral

La decisión de la USO resulta especialmente significativa por su poder de convocatoria en el sector petrolero y energético. Como el sindicato más poderoso de Colombia, su respaldo tiene capacidad de influir en amplios sectores del electorado vinculado al movimiento obrero y a trabajadores de empresas estatales.

El apoyo coordinado de estas organizaciones sindicales consolida a Roy Barreras como el candidato con mayor respaldo del sector laboral organizado en la coyuntura actual.

Sin embargo, la fragmentación del apoyo sindical refleja las tensiones internas dentro de la izquierda colombiana, donde distintos sectores priorizan visiones divergentes sobre el rumbo que debe tomar el país en materia de políticas sociales y laborales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Comercio

Shein y Temu ponen en jaque a la industria textil: solo 3 de cada 10 prendas son de producción nacional

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este jueves 19 de febrero

Bogotá

Bogotá tendrá renovado parque: este es el avance de las obras en el antiguo Cici Aquapark

Otras Noticias

Aborto

Barreras en el acceso al aborto persisten, tras cuatro años de la sentencia que lo despenalizó hasta la semana 24

En Colombia el aborto fue despenalizado por la Corte Constitucional hasta la semana 24 de gestación, y ratificado como un derecho fundamental mediante la sentencia SU-297 de 2025.

Cali

Lleva dos meses hospitalizada, le dieron el alta, pero no puede irse porque no le asignan enfermera en casa

Una mujer de 31 años no ha podido dejar las instalaciones de un hospital debido a que no le han asignado un home care por parte de la Nueva EPS.

James Rodríguez

Director del Minnesota habló de James Rodríguez y lo calificó de “egoísta” por pensar en el Mundial

La casa de los famosos

“Una mujer casada no”: Manuela tiene fuerte enfrentamiento con Beba en La Casa de los Famosos

Chile

Explosión de camión de gas deja cuatro muertos y diez heridos en Santiago de Chile