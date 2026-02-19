Unión Sindical Obrera de Ecopetrol y sector de la CUT respaldan candidatura presidencial de Roy Barreras

La Unión Sindical Obrera (USO), considerado el sindicato más influyente de Colombia, anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roy Barreras.

El pronunciamiento marca un giro respecto al apoyo que hace cuatro años brindó al actual mandatario Gustavo Petro y se produce en un escenario electoral donde la izquierda presenta varias opciones en disputa.

La USO, reconocida como el sindicato más importante de Ecopetrol, justificó su decisión en la convicción de que Barreras es "el candidato más indicado para que los cambios que se han iniciado en este gobierno continúen".

Con ello, la organización sindical se distancia de Iván Cepeda, otro aspirante de izquierda, a quien considera no alineado con los intereses de los trabajadores.

Sectores sindicales amplían el respaldo a Roy Barreras

El apoyo a Roy Barreras no se limita a la USO. Un sector significativo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) también manifestó su adhesión. Esta facción representa una parte considerable del movimiento sindical colombiano y otorga mayor peso político a la campaña del candidato.

De acuerdo con las declaraciones de estas organizaciones, Roy Barreras "representa el fortalecimiento de las reformas sociales" impulsadas durante la actual administración. Su candidatura se posiciona como la opción de continuidad frente a alternativas que podrían implicar un cambio de rumbo en las políticas laborales y sociales.

Impacto en el panorama electoral

La decisión de la USO resulta especialmente significativa por su poder de convocatoria en el sector petrolero y energético. Como el sindicato más poderoso de Colombia, su respaldo tiene capacidad de influir en amplios sectores del electorado vinculado al movimiento obrero y a trabajadores de empresas estatales.

El apoyo coordinado de estas organizaciones sindicales consolida a Roy Barreras como el candidato con mayor respaldo del sector laboral organizado en la coyuntura actual.

Sin embargo, la fragmentación del apoyo sindical refleja las tensiones internas dentro de la izquierda colombiana, donde distintos sectores priorizan visiones divergentes sobre el rumbo que debe tomar el país en materia de políticas sociales y laborales.