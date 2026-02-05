CANAL RCN
Colombia Video

Corte Suprema de Justicia evaluará recurso de Fiscalía contra absolución de Alex Saab por lavado de activos

El caso llegó hace cuatro meses al despacho del magistrado Jorge Díaz Soto, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene en sus manos la decisión de admitir o no el recurso.

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
01:34 p. m.
El empresario Alex Saab, cercano al régimen de Nicolás Maduro, enfrenta un nuevo capítulo en la justicia colombiana. La Corte Suprema de Justicia deberá definir si admite o rechaza el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, luego de que el Tribunal Superior de Barranquilla lo absolviera en segunda instancia.

Investigación por lavado de activos

La investigación señala a Saab de haber utilizado presuntamente una compañía, en calidad de representante legal y accionista, para canalizar la salida de más de 25 mil millones de pesos. Según la acusación, el empresario habría recurrido a maniobras para dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones ficticias.

El caso llegó hace cuatro meses al despacho del magistrado Jorge Díaz Soto, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien tiene en sus manos la decisión de admitir o no el recurso presentado por la Fiscalía. Esta constituye la última oportunidad del ente acusador para revertir la absolución del empresario.

Antecedentes judiciales y posibles escenarios

En mayo de 2025, Saab fue condenado a siete años de prisión en otro proceso judicial. Sin embargo, la pena quedó sin efecto tras ofrecer indemnización a las víctimas, lo que derivó en la extinción de la acción penal.

Si el magistrado Díaz Soto acepta el recurso de casación, deberá convocar a una audiencia en la que la Fiscalía sustentará sus argumentos. La casación es un recurso extraordinario que busca corregir errores de derecho en sentencias definitivas.

Saab ha enfrentado múltiples procesos en Colombia y Estados Unidos, país que lo extraditó desde Cabo Verde en 2021. Las acusaciones en su contra incluyen delitos económicos relacionados con operaciones comerciales presuntamente irregulares.

La decisión de la Corte Suprema será determinante: o se reabre el proceso judicial contra Saab en Colombia, o queda firme la absolución dictada por el Tribunal de Barranquilla, cerrando definitivamente este capítulo en la justicia colombiana.

