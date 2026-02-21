CANAL RCN
Internacional

En imágenes | Hallan una tumba de más de mil años repleta de oro y símbolos de poder en Panamá

El ocupante principal fue sepultado con brazaletes, pectorales y orejeras de oro con figuras de murciélagos y cocodrilos.

Tumba de más de mil años en Panamá
Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

febrero 21 de 2026
10:30 a. m.
Una tumba de más de mil años de antigüedad fue hallada en Panamá en medio de excavaciones que se realizan desde hace dos décadas en el sitio arqueológico de El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El descubrimiento incluye restos humanos rodeados de piezas de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que, según los investigadores, indicaría que se trata de personas de alto estatus dentro de las sociedades prehispánicas que habitaron la región.

Hallan tumba de más de mil años repleta de oro y símbolos de poder en Panamá

La arqueóloga Julia Mayo, encargada del proyecto, explicó a la AFP que la tumba fue construida entre los años 800 y 1000 después de Cristo.

El hallazgo se produjo en una zona donde previamente se han identificado otros vestigios correspondientes a culturas que ocuparon las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.

Tumba de más de mil años en Panamá.
Foto: AFP

¿Qué se sabe de la persona que estuvo en la tumba?

Los restos óseos encontrados estaban rodeados de objetos de oro y piezas de cerámica finamente decoradas. La disposición de los elementos sugiere una jerarquía marcada dentro del grupo enterrado.

“La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo”, afirmó Mayo.

El ocupante principal fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras de oro. Los pectorales presentan representaciones de murciélagos y cocodrilos, figuras que hacen parte del repertorio simbólico de estas culturas.

Otra cosa que vale la pena mencionar es que, según la investigadora, en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas similares a la anunciada.

Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años.

