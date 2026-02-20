Ya se conoce la fecha en la que Trump visitará China: estará tres días en el gigante asiático

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, según confirmó un funcionario de la administración a la agencia AFP. Esta visita oficial marca el inicio de un año de intensa actividad diplomática entre las dos superpotencias, ya que el propio mandatario republicano reveló en una entrevista con NBC News que el líder chino, Xi Jinping, le devolverá la cortesía visitando la Casa Blanca hacia finales de 2026.

Ambos encuentros se pactaron tras una llamada telefónica el pasado 4 de febrero, en la que Trump calificó el estado actual de la relación bilateral como "extremadamente buena".

Durante la charla, los líderes abordaron temas de alta tensión global como el conflicto en Irán, la guerra de Rusia en Ucrania y, especialmente, el estatus de Taiwán.

China ha ganado ventaja en la guerra comercial contra Estados Unidos:

A pesar de que el gobierno estadounidense mantiene su estrategia de reducir la dependencia de la manufactura china, la interconexión económica sigue siendo el motor de la relación.

En este contexto, Xi Jinping ha insistido en que la clave para la coexistencia radica en "abordar las diferencias una a una" para fomentar la confianza mutua.

Los aranceles anunciados por Trump en abril de 2025, fueron anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos el viernes 20 de febrero; sin embargo, China logró su mayor superávit comercial el año pasado y, en febrero, anunció la eliminación de aranceles para 53 países.

Estados Unidos insiste en que China debe participar de un nuevo acuerdo nuclear:

No obstante, el panorama de seguridad global añade nuevos obstáculos: Pekín ha rechazado recientemente unirse a las conversaciones trilaterales de desarme nuclear propuestas por Estados Unidos y Rusia, bajo el argumento de que no participarán en dichas negociaciones "en esta etapa".

Desde Washington, la postura es firme en que cualquier nuevo tratado nuclear debe incluir obligatoriamente al gigante asiático para ser efectivo.

Así, mientras Trump celebra “estar en sintonía” con su homólogo, las próximas cumbres en Pekín y Washington servirán para medir si esta cordialidad se traduce en acuerdos concretos sobre el control de armas y los desafíos estratégicos que hoy mantienen al mundo en vilo.