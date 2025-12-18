Estados Unidos presenta cargos contra más de 70 integrantes del Tren de Aragua

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la presentación de cargos contra más de 70 presuntos miembros de la organización criminal de origen venezolano Tren de Aragua, entre ellos su máximo líder, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, y varios de sus principales lugartenientes.

La acción judicial se desarrolló de manera simultánea en varios estados del país, como parte de una ofensiva contra esta estructura delictiva transnacional.

Según informó la fiscal general Pam Bondi, las acusaciones reflejan el compromiso de la Administración del presidente Donald Trump con el fortalecimiento de la seguridad pública y el combate a organizaciones criminales que operan en territorio estadounidense.

Los cargos fueron radicados en Colorado, Nebraska, Nuevo México, Nueva York y Texas, y abarcan un amplio abanico de delitos de alto impacto.

De acuerdo con las autoridades, los integrantes del Tren de Aragua estarían involucrados en actividades como el robo a cajeros automáticos, el tráfico de drogas, secuestros y homicidios, empleando armas de alto poder e incluso explosivos.

El vicefiscal general Todd Blanche calificó a esta organización como una amenaza directa para la seguridad nacional, al señalar que cruza fronteras para sembrar violencia y caos en comunidades de Estados Unidos.

Uno de los procesos más relevantes se adelanta en el Distrito Sur de Nueva York, donde se formularon cargos contra ‘Niño Guerrero’, quien permanece prófugo.

En este caso, las autoridades lo señalan de actuar en coordinación con el llamado Cártel de los Soles, una organización que Washington vincula con altos funcionarios del gobierno venezolano y que, según el Departamento de Justicia, estaría dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína hacia territorio estadounidense.

Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de cinco millones de dólares por información que permita la captura del cabecilla del Tren de Aragua. Además, la organización se encuentra sujeta a sanciones económicas con el objetivo de limitar sus operaciones y fuentes de financiamiento a nivel global.

¿Quiénes son los integrantes del Tren de Aragua buscados por EE. UU.?

En el Distrito Sur de Texas, las autoridades también presentaron nuevos cargos contra cuatro presuntos colaboradores cercanos de ‘Niño Guerrero’, entre ellos Yohan José Romero, conocido como ‘Johan Petrica’, y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho.

Por otro lado, en Nuevo México, once integrantes del grupo enfrentan acusaciones por secuestro, tortura y asesinato, además de su presunta participación en un tiroteo en Colorado contra una banda rival.

El Departamento de Justicia destacó que, desde enero de este año, se han presentado cargos contra al menos 260 presuntos miembros del Tren de Aragua, como resultado de investigaciones que se han desarrollado de manera reservada durante meses o incluso años.