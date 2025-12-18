Lamentable y preocupante imagen del profe Montoya en medio de la batalla campal en Medellín

La noche de este miércoles 17 de diciembre, que debía quedar en la memoria del fútbol colombiano por la consagración de Atlético Nacional como campeón de la Copa BetPlay, terminó manchada por un nuevo y lamentable episodio de violencia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Lo que inició como una jornada de fiesta deportiva se transformó rápidamente en caos, luego de que un grupo de hinchas de Independiente Medellín impidiera la celebración del título verdolaga e invadiera el terreno de juego, generando graves enfrentamientos con aficionados del equipo campeón.

Tras el pitazo final y en medio de los actos protocolarios, la tensión fue en aumento. La invasión de campo desató una serie de choques que obligaron a jugadores, cuerpos técnicos y personal logístico a buscar resguardo, mientras las imágenes de desorden recorrían rápidamente las redes sociales. La escena dejó en evidencia, una vez más, las falencias en los controles de seguridad y la incapacidad para contener situaciones de alto riesgo en partidos de esta magnitud.

Violencia desbordada en una noche que debía ser histórica

Los videos difundidos muestran momentos de extrema gravedad. Hinchas de ambos equipos se enfrentaron utilizando palos, sillas arrancadas de las tribunas e incluso armas blancas, convirtiendo el campo de juego en un escenario impropio del deporte. La confrontación se extendió durante varios minutos, generando pánico entre quienes aún permanecían dentro del estadio y obligando a la intervención tardía de la fuerza pública.

La rivalidad entre Nacional y Medellín, una de las más intensas del país, volvió a cruzar límites inadmisibles. En lugar de aceptar el resultado deportivo, un sector de la afición optó por la violencia, poniendo en riesgo la integridad de decenas de personas y opacando por completo la celebración del título obtenido por el conjunto verdolaga.

El angustiante momento que vivió Luis Fernando Montoya

Entre las escenas más dolorosas de la jornada quedó registrado el angustiante momento vivido por el profesor Luis Fernando Montoya, histórico entrenador del fútbol colombiano y campeón continental con Atlético Nacional en 2004. Montoya, quien se moviliza en silla de ruedas desde hace más de una década, había asistido al encuentro final como invitado especial y terminó atrapado en medio de los enfrentamientos.

En uno de los videos más impactantes, se observa cómo el entrenador quedó rodeado por hinchas de ambos bandos mientras volaban objetos y se producían agresiones a escasos metros. Cerca de cinco acompañantes tuvieron que formar un círculo humano a su alrededor para protegerlo y evitar que fuera víctima de algún tipo de violencia. Fueron instantes de auténtico pánico, en los que su seguridad estuvo seriamente comprometida.

Este nuevo episodio vuelve a encender las alarmas sobre la violencia en los estadios colombianos y deja un mensaje claro: mientras no se tomen medidas estructurales y ejemplares, el fútbol seguirá siendo rehén de unos pocos que convierten la pasión en agresión, incluso en noches que deberían ser exclusivamente de celebración.