País sudamericano se sumaría a la lista para entrar a Estados Unidos sin visa: este es

El panorama para los viajeros argentinos que desean visitar los Estados Unidos está viviendo un cambio histórico. Tras décadas de trámites consulares obligatorios, el gobierno de la República Argentina y las autoridades de los Estados Unidos han dado pasos decisivos durante este 2025 para que el país sudamericano sea reincorporado al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program - VWP).

De concretarse, Argentina se convertiría en el segundo país latinoamericano, después de Chile, en gozar de este beneficio.

El pasado 28 de julio de 2025, la administración de Javier Milei y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos firmaron en la Casa Rosada una declaración de intención formal. Este documento representa el "kilómetro cero" de un proceso técnico y diplomático complejo que busca eliminar la necesidad de la tradicional visa B1/B2 para estancias cortas de turismo o negocios.

La iniciativa no solo tiene un impacto en la comodidad de los ciudadanos, sino que refuerza el alineamiento geopolítico entre Buenos Aires y Washington. "Estamos tomando medidas para permitir el regreso de Argentina al programa", afirmó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., subrayando que el proceso, aunque avanzado, requiere el cumplimiento estricto de protocolos de seguridad.

¿Qué falta para que Argentina no tenga visado a EE.UU.?

A pesar del optimismo oficial, el ingreso al programa no es automático. Existen tres pilares fundamentales que Argentina debe consolidar antes de que un ciudadano pueda abordar un avión con solo una autorización electrónica:

Tasa de rechazo de visas: Actualmente, uno de los mayores obstáculos es el índice de rechazo de visas B1/B2. En 2024, Argentina registró una tasa del 8,9%, la más alta en casi dos décadas, mientras que el programa exige un máximo del 3%.

Seguridad y biometría: El país debe garantizar el intercambio de información sobre pasaportes robados, antecedentes penales y datos antiterroristas en tiempo real.

Pasaporte Electrónico: Es indispensable que todos los viajeros cuenten con el pasaporte biométrico (con chip), una tecnología que Argentina ya implementa pero que debe ser validada bajo los estándares del Departamento de Seguridad Nacional.

Si bien las autoridades argentinas esperaban una implementación rápida, expertos y funcionarios estadounidenses han advertido que estos procesos suelen demorar al menos un año. La meta simbólica es el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, evento para el cual el gobierno argentino aspira a tener el sistema ESTA plenamente operativo para sus ciudadanos.

Por ahora, los viajeros argentinos deben continuar tramitando su visa convencional, mientras la diplomacia trabaja en los detalles técnicos que podrían devolver al país un privilegio que perdió en 2002.