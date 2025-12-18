CANAL RCN
Internacional

Oficiales de inmigración habrían recibido la orden de retirar la ciudadanía estadounidense de 100 a 200 personas cada mes

La cuota impuesta por la administración Trump contrasta con el número de personas desnaturalizadas en los últimos nueve años.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP y Freepik

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
03:07 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el año fiscal 2026 iniciaría una nueva fase de la política antinmigrantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo dio a conocer el periódico The New York Times, tras acceder a un documento en el que la administración del republicano exige al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) una cuota mensual de personas desnaturalizadas el año entrante.

Video de la Casa Blanca que promueve las deportaciones masivas con un villancico genera disgusto en redes
RELACIONADO

Video de la Casa Blanca que promueve las deportaciones masivas con un villancico genera disgusto en redes

El texto exige al personal de USCIS identificar entre 100 y 200 casos, cada mes, de personas naturalizadas que hayan cometido errores o mentido en el proceso de obtención de la ciudadanía.

A todos ellos podrían revocarles la nacionalidad, a pesar de que, en los últimos nueve años, solo ha ocurrido en poco más de un centenar de casos.

¿Qué tan probables es que el USCIS cumpla con la cuota de la administración Trump?

En el 2025, viven en los Estados Unidos 26 millones de extranjeros naturalizados, de los cuales 3.600 a 7.200 podrían perder la ciudadanía, si se cumple con la cuota de la administración Trump en lo que resta de su segundo mandato.

Al ser consultado por la cadena Telemundo, el USCIS confirmó haber recibido el documento y explicó que iniciarán el “proceso de desnaturalización contra aquellas personas que mientan o falseen información durante el proceso de naturalización”.

Ciudadanos de estos siete países no podrán ingresar a los Estados Unidos por decisión del presidente Trump
RELACIONADO

Ciudadanos de estos siete países no podrán ingresar a los Estados Unidos por decisión del presidente Trump

Sin embargo, es un trabajo monumental que desafía las capacidades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, al revisar las cifras de personas naturalizadas en los últimos años, como indicó el abogado experto en inmigración Álex Galvez, en declaraciones entregadas al medio citado:

“Es un error muy grande, primeramente, que le den la ciudadanía a alguien que no sea elegible. Ahora, encontrar 100 o 200 cada mes va a ser prácticamente imposible. En los últimos nueve años, solamente, 120 personas fueron desnaturalizadas; es decir, se les quitó la ciudadanía”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Argentina

Protesta masiva contra la reforma laboral de Javier Milei en Argentina

Nicolás Maduro

Este es el ofrecimiento de México para que EE. UU. no intervenga Venezuela y haya una salida pacífica

Australia

La policía australiana detiene a siete hombres en Sídney por presunto plan violento

Otras Noticias

Bogotá

Alcalde Carlos Fernando Galán rechazó petición de liberar a 11 capturados por terrorismo en Bogotá

El mandatario se refirió a la reciente propuesta de varios congresistas del Pacto Histórico de liberar a integrantes del grupo PPP imputados por actos vandálicos.

Dólar

¿Imprevisto cambio en el precio del dólar en Colombia en el cierre de hoy 18 de diciembre de 2025? Así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 18 de diciembre de 2025.

Artistas

Video: cantante sufre descarga eléctrica en pleno concierto y causa conmoción

Estadio Atanasio Giradot

Hincha de Medellín agredió con arma blanca a uno de Nacional: quedó captado en video

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta