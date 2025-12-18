Oficiales de inmigración habrían recibido la orden de retirar la ciudadanía estadounidense de 100 a 200 personas cada mes

Con el año fiscal 2026 iniciaría una nueva fase de la política antinmigrantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo dio a conocer el periódico The New York Times, tras acceder a un documento en el que la administración del republicano exige al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) una cuota mensual de personas desnaturalizadas el año entrante.

RELACIONADO Video de la Casa Blanca que promueve las deportaciones masivas con un villancico genera disgusto en redes

El texto exige al personal de USCIS identificar entre 100 y 200 casos, cada mes, de personas naturalizadas que hayan cometido errores o mentido en el proceso de obtención de la ciudadanía.

A todos ellos podrían revocarles la nacionalidad, a pesar de que, en los últimos nueve años, solo ha ocurrido en poco más de un centenar de casos.

¿Qué tan probables es que el USCIS cumpla con la cuota de la administración Trump?

En el 2025, viven en los Estados Unidos 26 millones de extranjeros naturalizados, de los cuales 3.600 a 7.200 podrían perder la ciudadanía, si se cumple con la cuota de la administración Trump en lo que resta de su segundo mandato.

Al ser consultado por la cadena Telemundo, el USCIS confirmó haber recibido el documento y explicó que iniciarán el “proceso de desnaturalización contra aquellas personas que mientan o falseen información durante el proceso de naturalización”.

RELACIONADO Ciudadanos de estos siete países no podrán ingresar a los Estados Unidos por decisión del presidente Trump

Sin embargo, es un trabajo monumental que desafía las capacidades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, al revisar las cifras de personas naturalizadas en los últimos años, como indicó el abogado experto en inmigración Álex Galvez, en declaraciones entregadas al medio citado:

“Es un error muy grande, primeramente, que le den la ciudadanía a alguien que no sea elegible. Ahora, encontrar 100 o 200 cada mes va a ser prácticamente imposible. En los últimos nueve años, solamente, 120 personas fueron desnaturalizadas; es decir, se les quitó la ciudadanía”.