CANAL RCN
Internacional

Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó

La periodista y su esposo fueron encontrados con heridas de bala. ¿Qué han revelado las autoridades?

Foto: Freepik.

Noticias RCN

diciembre 18 de 2025
04:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Estados Unidos hay una profunda conmoción debido a que una reconocida periodista deportiva fue hallada sin vida, en su casa, junto a su esposo.

Se trata de Christina Chambers, que se desempeñaba como reportera y tenía relación directa con la cadena WBRC.

Reconocido periodista murió tras sufrir una larga enfermedad: así se confirmó su muerte en vivo
RELACIONADO

Reconocido periodista murió tras sufrir una larga enfermedad: así se confirmó su muerte en vivo

La muerte, de acuerdo con lo que han revelado las autoridades, se confirmó el pasado 16 de diciembre de 2025, en horas de la mañana.

Todo esto después de que un familiar ingresó a la casa, localizada en Hoover, Alabama, y encontró los dos cuerpos sin signos vitales.

En consecuencia, se comunicó de inmediato con las autoridades y, una vez ellos llegaron al lugar de los hechos, corroboraron que, efectivamente, Christina Chambers y Johnny Rimes, su esposo, ya estaban sin vida.

¿Qué han revelado las autoridades tras la muerte de Christina Chambers, la reconocida periodista deportiva, y su esposo?

La Policía a cargo de la investigación de la muerte de la periodista Christina Chambers y de su esposo ha detallado que ambos cuerpos tenían heridas de bala.

Es así como la primera hipótesis que se ha manejado es la de un asesinato que podría haber estado seguido de un suicidio.

No obstante, las autoridades continúan recopilando pruebas y realizando análisis para entregar conclusiones definitivas.

En el momento en el que los policías llegaron a la vivienda de Christina Chambers, también se dieron cuenta de que su hijo de tres años estaba en ese lugar, pero que no presentaba ninguna herida.

Por ende, contactaron de inmediato a los familiares para que se encargaran de su cuidado.

La cadena WBRC, en la que trabajó la periodista Christina Chambers, lamentó su muerte

Después de que se confirmó la muerte de la periodista Christina Chambers, la cadena WBRC emitió un sentido pronunciamiento en las redes sociales.

Desgarrador: reconocida presentadora confirmó la muerte de su bebé
RELACIONADO

Desgarrador: reconocida presentadora confirmó la muerte de su bebé

"Nos duele profundamente compartir esta noticia. Hemos confirmado que la exreportera deportiva de WBRC, Christina Chambers, es una de las dos personas encontradas muertas en una casa de Hoover, en la mañana del martes", escribieron.

"Por favor, recuerden a su familia y a la de WBRC mientras afrontamos esta pérdida", concluyeron.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Visa

País sudamericano se sumaría a la lista para entrar a Estados Unidos sin visa: este es

Migrantes

Oficiales de inmigración habrían recibido la orden de retirar la ciudadanía estadounidense de 100 a 200 personas cada mes

Argentina

Protesta masiva contra la reforma laboral de Javier Milei en Argentina

Otras Noticias

Sena

¿Cuándo abren las inscripciones del Sena para estudiar gratis en 2026?

El cronograma oficial ya fue publicado y define las fechas clave de la convocatoria nacional.

Independiente Medellín

Lamentable y preocupante imagen del profe Montoya en medio de la batalla campal en Medellín

El profe Montoya quedó en medio de la batalla campal que se registró en el Atanasio Girardot entre hinchas de Medellín y Nacional.

Independiente Medellín

¿Cuál fue el saldo de víctimas que dejó el partido entre Independiente Medellín y Atlético Nacional?

Artistas

"Con toda la fe": actriz colombiana rompió el silencio y reveló detalles claves de su salud tras enfermedad diagnosticada

Salud mental

Uno de dos colombianos aumenta su ansiedad, tristeza e irritabilidad en diciembre, según encuesta