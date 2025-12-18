Reconocida periodista deportiva fue encontrada sin vida, junto a su esposo, en su casa: esto se reportó

En Estados Unidos hay una profunda conmoción debido a que una reconocida periodista deportiva fue hallada sin vida, en su casa, junto a su esposo.

Se trata de Christina Chambers, que se desempeñaba como reportera y tenía relación directa con la cadena WBRC.

La muerte, de acuerdo con lo que han revelado las autoridades, se confirmó el pasado 16 de diciembre de 2025, en horas de la mañana.

Todo esto después de que un familiar ingresó a la casa, localizada en Hoover, Alabama, y encontró los dos cuerpos sin signos vitales.

En consecuencia, se comunicó de inmediato con las autoridades y, una vez ellos llegaron al lugar de los hechos, corroboraron que, efectivamente, Christina Chambers y Johnny Rimes, su esposo, ya estaban sin vida.

¿Qué han revelado las autoridades tras la muerte de Christina Chambers, la reconocida periodista deportiva, y su esposo?

La Policía a cargo de la investigación de la muerte de la periodista Christina Chambers y de su esposo ha detallado que ambos cuerpos tenían heridas de bala.

Es así como la primera hipótesis que se ha manejado es la de un asesinato que podría haber estado seguido de un suicidio.

No obstante, las autoridades continúan recopilando pruebas y realizando análisis para entregar conclusiones definitivas.

En el momento en el que los policías llegaron a la vivienda de Christina Chambers, también se dieron cuenta de que su hijo de tres años estaba en ese lugar, pero que no presentaba ninguna herida.

Por ende, contactaron de inmediato a los familiares para que se encargaran de su cuidado.

La cadena WBRC, en la que trabajó la periodista Christina Chambers, lamentó su muerte

Después de que se confirmó la muerte de la periodista Christina Chambers, la cadena WBRC emitió un sentido pronunciamiento en las redes sociales.

"Nos duele profundamente compartir esta noticia. Hemos confirmado que la exreportera deportiva de WBRC, Christina Chambers, es una de las dos personas encontradas muertas en una casa de Hoover, en la mañana del martes", escribieron.

"Por favor, recuerden a su familia y a la de WBRC mientras afrontamos esta pérdida", concluyeron.