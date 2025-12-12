CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos liberará a la tripulación de petrolero incautado en Venezuela, pero conservará el crudo

La administración Trump insiste en que la embarcación forma parte de una red ilícita de petróleo que apoya a organizaciones terroristas.

Video incautación buque petrolero Estados Unidos a Venezuela
Foto: captura pantalla RT en Español.

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
01:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Ya se conoce el posible desenlace de la tripulación del buque petrolero, de nombre ‘Skipper’, incautado por tropas estadounidenses en aguas internacionales, cerca de las costas de Venezuela.

El operativo, realizado en el transcurso del miércoles (10 de diciembre), despertó el rechazo del régimen: "La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe".

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen
RELACIONADO

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen

En las últimas horas, se conoció que la embarcación sería llevada al puerto de Galveston, estado de Texas, y el gobierno estadounidense trataría de confiscar el crudo que sería transportado por una red ilícita de petróleo, que apoya a organizaciones terroristas como Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Así lo dio a conocer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “Estados Unidos tiene la intención de confiscar el petróleo (…) Existe un proceso legal para la confiscación, y es el proceso legal que se seguirá”. Sin embargo, el futuro de la tripulación era incierto.

Tripulantes del Skipper serán liberados, pese a acusaciones de los Estados Unidos:

Al atracar en Texas, según la administración, los tripulantes de la embarcación serán liberados, con todo y que, según Leavitt, estaban a bordo de uno de los “buques sancionados que surcan los mares con petróleo del mercado negro, cuyos ingresos alimentan el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”.

La Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, insiste en que fue “una operación exitosa dirigida por el presidente para garantizar que estamos haciendo frente a un régimen que está inundando sistemáticamente nuestro país de drogas mortales y mata a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano
RELACIONADO

Video| Así se apoderaron las tropas de EE.UU. del buque petrolero venezolano

Sin embargo, el régimen de Maduro se mantiene en que el Gobierno Trump busca un cambio de régimen en el país latino para acceder a sus recursos naturales, entre ellos, una de las mayores reservas de petróleo en el mundo:

“Las verdaderas razones de la prolongada agresión contra Venezuela han quedado al descubierto. No se trata de la inmigración. No se trata del tráfico de drogas. No se trata de la democracia. No se trata de los derechos humanos (…) Siempre se ha tratado de nuestras riquezas naturales, nuestro petróleo”, insinuó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Venezuela

Venezuela denuncia suspensión unilateral de vuelo de repatriación por parte de EE. UU.

Artistas

Nuevo luto en El Gran Combo de Puerto Rico: se confirmó la muerte de icónico cantante

Donald Trump

Casa Blanca aseguró que moretones y vendas en las manos de Trump son por “tantos apretones de mano”

Otras Noticias

República Dominicana

Cayó red que fabricaba identidades colombianas falsas para sacar migrantes del país como nacionales

Reclutaban ciudadanos en República Dominicana, los traían a Colombia y les gestionaban documentos para viajar a Estados Unidos y Europa.

Liverpool FC

Tensión en Liverpool: Salah y Arne Slot tendrán cara a cara

Tras las explosivas declaraciones de Salah respecto al momento del Liverpool y su relación con Arne Slot, habrá un cara a cara.

Inteligencia Artificial

Rappi ofrecerá servicios gratuitos a sus usuarios en Colombia tras anunciar alianza con ChatGPT

Artistas

"Ha sido complicado": reconocida actriz y cantante sufrió inesperado accidente en su casa

Alimentos

Este alimento ayuda a controlar los antojos y trae múltiples beneficios, ¿cuál es?