Estados Unidos liberará a la tripulación de petrolero incautado en Venezuela, pero conservará el crudo

Ya se conoce el posible desenlace de la tripulación del buque petrolero, de nombre ‘Skipper’, incautado por tropas estadounidenses en aguas internacionales, cerca de las costas de Venezuela.

El operativo, realizado en el transcurso del miércoles (10 de diciembre), despertó el rechazo del régimen: "La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe".

En las últimas horas, se conoció que la embarcación sería llevada al puerto de Galveston, estado de Texas, y el gobierno estadounidense trataría de confiscar el crudo que sería transportado por una red ilícita de petróleo, que apoya a organizaciones terroristas como Hezbollah y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Así lo dio a conocer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt: “Estados Unidos tiene la intención de confiscar el petróleo (…) Existe un proceso legal para la confiscación, y es el proceso legal que se seguirá”. Sin embargo, el futuro de la tripulación era incierto.

Tripulantes del Skipper serán liberados, pese a acusaciones de los Estados Unidos:

Al atracar en Texas, según la administración, los tripulantes de la embarcación serán liberados, con todo y que, según Leavitt, estaban a bordo de uno de los “buques sancionados que surcan los mares con petróleo del mercado negro, cuyos ingresos alimentan el narcoterrorismo de regímenes rebeldes e ilegítimos en todo el mundo”.

La Secretaría de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, insiste en que fue “una operación exitosa dirigida por el presidente para garantizar que estamos haciendo frente a un régimen que está inundando sistemáticamente nuestro país de drogas mortales y mata a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

Sin embargo, el régimen de Maduro se mantiene en que el Gobierno Trump busca un cambio de régimen en el país latino para acceder a sus recursos naturales, entre ellos, una de las mayores reservas de petróleo en el mundo:

“Las verdaderas razones de la prolongada agresión contra Venezuela han quedado al descubierto. No se trata de la inmigración. No se trata del tráfico de drogas. No se trata de la democracia. No se trata de los derechos humanos (…) Siempre se ha tratado de nuestras riquezas naturales, nuestro petróleo”, insinuó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto.