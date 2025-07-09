Gobierno de EE. UU. propone norma que pondría en jaque a estudiantes y periodistas extranjeros

Uno de los pilares de la administración de Donald Trump ha sido el tema de la migración ilegal. Por eso, se anunció una importante medida que pondría en jaque a los estudiantes.

El pasado miércoles 27 de agosto, se propuso una norma que limite el tiempo para ciertas visas, en las que se incluyen las de estudiantes. El propósito es hacerle frente al abuso que algunos migrantes pueden hacer con el visado.

Limitar el visado para estudiantes extranjeros

El Gobierno cuestionó a las administraciones anteriores, asegurando que permitió que los estudiantes extranjeros y otras personas con visa estén indefinidamente en el país. Esto, al parecer, estaría perjudicando a la propia nación.

“Pondría fin a ese abuso de una vez por todas, al limitar el tiempo que determinados titulares de visados pueden permanecer en Estados Unidos, lo que aliviaría la carga que supone para el Gobierno federal supervisar adecuadamente a los estudiantes extranjeros y sus antecedentes”, precisaron las autoridades.

Hace 47 años, los estudiantes extranjeros con visas F pueden estar indefinidamente en Estados Unidos. No necesitan someterse a controles o verificaciones extra. Sin embargo, el Gobierno señala a varios de convertirse en perpetuos, haciendo que estén matriculados indefinidamente.

Cuidado, periodistas: esto propone la medida

Con la normativa propuesta, se establecerían periodos de admisión y se tendría que autorizar la extensión de la estadía, la cual no podría pasarse de cuatro años.

“La norma establecería el periodo de admisión inicial para los representantes de los medios de comunicación extranjeros en un máximo de 240 días. Los representantes de los medios de comunicación extranjeros podrían optar a una prórroga de hasta 240 días, pero no superior a la duración de la actividad o misión temporal”, precisó el Gobierno.

Para la prórroga, se debe solicitar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo cual llevaría a evaluaciones periódicas en las que se evaluaría la estancia en un periodo más largo.