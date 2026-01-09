Trump se reunió con ejecutivos de compañías petroleras y advirtió que EE. UU. escogerá las que pueden operar en Venezuela

En una reunión con ejecutivos de compañías petroleras, realizada la tarde del viernes, 9 de enero, el presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos decidirá qué empresas pueden operar en el país latino, tras efectuar la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El republicano reconoció que se necesita estabilidad política para que logren instalarse en el país, pero recordó su plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), para garantizar un ambiente democrático en Venezuela.

Además, planea mejorar la red eléctrica e infraestructura petrolera. Un objetivo en el que las petroleras aportarían 100.000 millones de dólares, bajo la promesa de vender 50 millones de dólares en barriles de crudo, desde la fecha.

“El plan es que gasten al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la capacidad y la infraestructura necesarias. Venezuela también ha acordado que Estados Unidos comenzará de inmediato a refinar y vender hasta 50 millones de dólares en barriles de crudo venezolano, lo cual continuará indefinidamente. Estamos listos para hacerlo, tenemos la capacidad para refinar”, comentó.

Estados Unidos también tiene un plan para la extracción de petróleo en Venezuela:

En un documento publicado esta semana, el Departamento de Energía de los Estados Unidos explicó que su plan es abrir el mercado global al petróleo venezolano, ahora, que Nicolás Maduro se encuentra tras las rejas, a la espera de un juicio en el Distrito Sur de Nueva York.

Los ingresos de las ventas realizadas, según explicó, irán a una cuenta en los Estados Unidos y luego serán destinados a reconstruir Venezuela y su infraestructura deteriorada, durante el régimen chavista.

Además, informó a través de su perfil en la red Truth Social: “Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en los Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

El presidente explicó que, “en otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio” y lo calificó como “una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para los Estados Unidos”.