CANAL RCN
Internacional

Estados Unidos se apoderó de un buque petrolero en las costas de Venezuela y Maduro respondió

El régimen calificó la incautación como un robo descarado. EE. UU. aseguró que se quedará con el petróleo.

Foto: AFP

AFP

diciembre 10 de 2025
02:40 p. m.
El presidente Donald Trump, en las últimas horas, dio un nuevo golpe a Venezuela al incautar un petrolero sancionado que era utilizado por Caracas y Teherán, una operación calificada de "robo descarado" por el régimen de Nicolás Maduro.

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, el más grande jamás incautado, de hecho.

El buque cisterna fue utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo a pesar de las sanciones internacionales en su contra, detalló la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, en un mensaje posterior en X.

Así se apoderó Estados Unidos de un buque petrolero de Venezuela

La fiscal Bondi, publicó un video en el que se ve a un grupo de militares descender de helicópteros y abordar el buque en alta mar.

Tras la millonaria incautación, Donald Trump confirmó que se apoderó del petróleo:

Asumo que nos quedaremos con el petróleo.

Régimen de Maduro denunció como robo la incautación de petróleo de EE. UU.

"Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional", escribió la cancillería venezolana, mientras que Maduro dijo:

Desde Venezuela pedimos y exigimos cese al intervencionismo ilegal y brutal del gobierno de Estados Unidos en Venezuela y en América Latina.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que está sometido a un embargo.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen narcoterrorista, y por ello ha emprendido una campaña militar para destruir lo que presenta como lanchas cargadas de drogas en el mar Caribe y en el océano Pacífico.

Hasta ahora la campaña se ha saldado con una veintena de ataques y al menos 87 muertos.

