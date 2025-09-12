CANAL RCN
Internacional

"Ahora me toca hablar mucho en inglés”: ¿Qué significa esta indirecta de Nicolás Maduro?

El número uno del régimen se refirió nuevamente a la conversación que sostendría con el gobierno de Donald Trump.

Foto: AFP

AFP

diciembre 09 de 2025
03:35 p. m.
En las últimas horas, Nicolás Maduro, insinuó que ahora le toca hablar más seguido en inglés porque lo ‘llaman mucho del Norte’, en alusión a la conversación que sostuvo hace dos semanas con el mandatario estadounidense Donald Trump.

El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro
El general Cliver Alcalá destapó quiénes serían los cerebros detrás del régimen de Maduro

"Ahora me toca hablar mucho en inglés porque me llaman mucho del Norte a mí", dijo Maduro durante un acto con empresarios transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión.

Entonces yo tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo: ¡Hello!, ¡hello!, ¡mister!, ¡hello!, permanente, tengo que estar preparado.

El venezolano hizo estos comentarios en vísperas de que la líder de la oposición, María Corina Machado, reciba el premio Nobel de la Paz en una ceremonia en la que es esperada en Oslo.

EN VIDEO | Madre de María Corina Machado habló de la posible llegada de su hija a Oslo
EN VIDEO | Madre de María Corina Machado habló de la posible llegada de su hija a Oslo

La llamada telefónica entre Maduro y Trump

Donald Trump fue el primero en confirmar, el 30 de noviembre, que había hablado por teléfono con Maduro, sin dar detalles.

No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica.

Posteriormente, el presidente estadounidense aseguró: "Le dije solo un par de cosas".

Días más tarde, Maduro confirmó la llamada con el líder republicano y afirmó que la conversación transcurrió en un "tono cordial y de respeto".

Washington afirma que Maduro encabeza el supuesto Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También aumentó en agosto la recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.

¿María Corina salió de Venezuela? Esto dijo el Comité Noruego del Nobel sobre la ceremonia
¿María Corina salió de Venezuela? Esto dijo el Comité Noruego del Nobel sobre la ceremonia

Avanza la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate, a la que se sumó en noviembre el portaviones US Gerald Ford, el más grande del mundo.

Trump defiende las maniobras como parte de operaciones antinarcóticos, pero Maduro afirma que enmascaran un plan para derrocarlo. Al cabo de meses de crisis, ambos se comunicaron telefónicamente, sin ofrecer detalles de la conversación.

Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide
Así justificó el régimen de Maduro la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, preso en el Helicoide

