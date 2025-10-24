Estados Unidos confirma suspensión de ayudas económicas a Colombia en la lucha contra el narcotráfico

Horas después de incluir al presidente Petro y a su círculo en la lista Clinton, Estados Unidos oficializó la suspensión de ayudar económicas en la lucha contra el narcotráfico.

La relación diplomática entre el colombiano y el presidente Donald Trump no está atravesando sus mejores momentos. En las últimas semanas, ha habido un intercambio de palabras polémico.

Presidente Petro, Armando Benedetti, Verónica Alcocer y Nicolás Petro en la lista Clinton

Desde “monstruo” hasta “líder del narcotráfico”, los dos mandatarios se han criticado mutuamente. Trump ha cuestionado las políticas y Petro se ha referido al despliegue militar en las aguas del Caribe y Pacífico.

Hace algunos días, el presidente norteamericano aseguró que podría venir el punto final de las ayudas económicas a Colombia en esta materia. Cabe recordar que semanas atrás, se anunció la revocatoria de la visa a Petro por su controversial participación en una manifestación pro-Palestina en Nueva York.

“Ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de sus políticas fallidas”

La tensión escaló con la decisión del Departamento del Tesoro sobre incluir, no solo a Petro, sino a Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Nicolás Petro en la lista Clinton. Esto genera que no puedan hacer transferencias o negocios con personas vinculadas a EE. UU. e incluso abre la posibilidad al bloqueo de cuentas bancarias.

Para Trump, “Colombia está incumpliendo manifiestamente sus responsabilidades en materia de control de drogas”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Colombia no será certificada en las asignaciones por el manejo que el Gobierno Petro le ha dado al tema de las drogas. Aunque, Estados Unidos mantuvo su apoyo a la fuerza pública, el órgano judicial y las autoridades locales.

Se cuestionó el mandato de Petro en esta área, a tal punto que se calificó como ‘incompetencia’: “Ha redoblado sus esfuerzos en la defensa de sus políticas fallidas. Nos comprometemos a llevar a los terroristas y narcotraficantes ante la justicia y a impedir que drogas ilegales letales entren en nuestro país”.