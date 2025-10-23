CANAL RCN
Internacional Video

Marco Rubio, secretario de Estado, no se guardó nada y se despachó contra Petro: “Lunático”

El alto funcionario de la administración Trump habló sobre el despliegue militar en el Caribe y Pacífico.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
10:07 a. m.
La tensión entre Estados Unidos y Colombia parece no tener humo blanco. El intercambio de declaraciones ha aumentado la situación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se refirió sobre los recientes ataques de Estados Unidos contra lanchas en el océano Pacífico.

Duras palabras de Rubio a Petro

En las últimas 48 horas, Estados Unidos extendió su despliegue militar, el cual solamente se había efectuado en el Caribe. Dos lanchas fueron destruidas en el Pacífico, dejando un saldo de cinco personas muertas.

Frente a ello, Rubio sostuvo que detrás de estas ‘narcolanchas’ hay estructuras terroristas de alta peligrosidad. Además, aseguró que tienen nexos con el cartel de los Soles, la cual presuntamente tendría relación con el régimen venezolano.

“Reciben pagos, pero son un cartel de transbordo. Hay que enfrentarlos, ese es el desafío en el Caribe”, declaró el secretario al destacar que apoyo que Estados Unidos ha recibido de Ecuador.

Con respecto a Colombia, Rubio calificó a las autoridades (Ejército y Policía) como proestadounidenses. Sin embargo, dio unos fuertes comentarios en contra del presidente Gustavo Petro.

Es un lunático. Es muy impopular en Colombia y es una lástima que el pueblo tenga que soportar a este tipo hasta mayo del próximo año.

Visita de Rubio a Israel

Las declaraciones se dieron antes de que tomara un vuelo con destino a Israel. Rubio estará del 22 al 25 de octubre y la visita tendrá como fin apoyar la implementación del plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump.

Después de este recorrido, el secretario estará en Kuala Lumpur, Tokio y Gyeongju. Cabe mencionar que el plan de Trump permitió que por primera vez después de más de dos años, Israel y Hamás llegaran a un acuerdo.

El mandatario norteamericano planteó un proyecto integrado por 20 puntos. El punto de partida, logrado con éxito, fue la liberación de los rehenes en manos de Hamás y la de los presos que tenía Israel.

