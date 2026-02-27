Los delitos atribuidos a Cilia Flores, esposa de Maduro, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

El indictment federal actualizado, presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, incluye a Cilia Adela Flores de Maduro como acusada dentro de una presunta conspiración de narcotráfico y uso de armas vinculada al envío masivo de cocaína hacia Estados Unidos.

El documento identifica a Flores como la primera dama de Venezuela y detalla su trayectoria política: presidenta de la Asamblea Nacional entre 2006 y 2011, procuradora general entre 2012 y 2013 y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

El indictment establece que, junto con otros acusados, Flores habría participado en una estructura que durante más de dos décadas utilizó poder institucional y alianzas con organizaciones criminales para facilitar el tráfico de cocaína. El texto indica que, para 2020, el Departamento de Estado estimaba que entre 200 y 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela.

Actos específicos atribuidos a Cilia Flores en la acusación

El documento describe hechos concretos en los que se menciona directamente a Flores.

Año 2007: El indictment señala que asistió a una reunión en la que habría aceptado cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar un encuentro entre un gran narcotraficante y el entonces director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres. Parte de los pagos por vuelos cargados con cocaína habría sido destinada a Flores.

Entre 2004 y 2015: El texto afirma que trabajó junto a Nicolás Maduro para traficar cocaína, incluyendo droga previamente incautada por autoridades venezolanas, con apoyo de escoltas militares armadas. También indica que ambos mantuvieron grupos conocidos como “colectivos” para facilitar y proteger las operaciones, y que ordenaron secuestros, golpizas y asesinatos contra personas que adeudaban dinero por drogas o afectaban la operación.

Año 2015: Se menciona que dos familiares (Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas) acordaron enviar cargamentos de cocaína desde el hangar presidencial en Maiquetía y que buscaban recaudar 20 millones de dólares para apoyar una campaña de Flores relacionada con elecciones legislativas. Ambos fueron posteriormente condenados por conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Cargos formales incluidos en el indictment

El Departamento de Justicia acusa formalmente a Cilia Flores en los siguientes cargos:

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con un delito de narcotráfico.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en apoyo de la actividad de tráfico de drogas.

El indictment sostiene que los acusados participaron en la fabricación, distribución y transporte de cocaína destinada al mercado estadounidense, utilizando rutas marítimas, aéreas y puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, en coordinación con organizaciones criminales y grupos armados mencionados en el documento judicial.